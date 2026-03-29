యుద్ధం వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితి తలెత్తినా భారతీయులు ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటారు: ప్రధాని మోదీ
ప్రధాని మోదీ 132వ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం- గల్ఫ్ దేశాలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన మోదీ
Published : March 29, 2026 at 12:19 PM IST
PM Modi Mann Ki Baat : పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితి తలెత్తినా 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. నిస్సందేహంగా ఇది సవాల్తో కూడిన సమయమేనని ఆయన తెలిపారు. ఈతరుణంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి వదంతులనూ నమ్మొద్దని దేశ ప్రజలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం రోజు 132వ మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్లో భారత ప్రజానీకాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు.
పశ్చిమాసియా ప్రాంతం అనేది ఇంధన వనరుల సప్లైలకు ప్రధాన నెలవు అని, అక్కడ జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోలు, డీజిల్ సంక్షోభం ప్రధాని మోదీ ఏర్పడుతోందన్నారు. ప్రపంచ దేశాలతో ఉన్న బలమైన సంబంధాల వల్ల ఈ సవాళ్లను భారత్ నిబద్ధతతో ఎదుర్కొంటోందని మోదీ తెలిపారు. గత కొన్ని దశాబ్దాల వ్యవధిలో భారత్ ఏర్పర్చుకున్న అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, వివిధ దేశాలు అందిస్తున్న సహకారం వల్ల ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే స్థితిలో భారత్ ఉందన్నారు.
During the 132nd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " i am confident that just as we have always overcome past crises, through the collective strength of the country's 140 crore citizens, this time too, we will overcome these difficult circumstances with great success." pic.twitter.com/r8tcLJaLOy— ANI (@ANI) March 29, 2026
గల్ఫ్ దేశాలకు నా ధన్యవాదాలు
'భారత్కు సమీపంలోనే గత నెల రోజులుగా భీకర యుద్ధం జరుగుతోంది. భారత్లోని లక్షలాది కుటుంబాల బంధువులు ఆ పశ్చిమాసియా ప్రాంత దేశాలలో నివసిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి గల్ఫ్ దేశాల్లో వాళ్లంతా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న 1 కోటి మందికిపైగా భారతీయులకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నందుకు అక్కడి ప్రభుత్వాలకు నా ధన్యవాదాలు' అని మోదీ తెలిపారు.