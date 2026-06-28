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నా పిలుపుతో బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించారు- సంక్షోభం వేళ ప్రజల సహకారం ప్రశంసనీయం : మోదీ

మన్ కీ బాత్ 135వ ఎపిసోడ్‌లో ప్రజల చొరవను ప్రశంసించిన ప్రధాని- బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలన్న పిలుపుకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందన్న మోదీ

Mann Ki Baat PM Modi
Prime Minister Narendra Modi (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 12:17 PM IST

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Mann Ki Baat PM Modi : పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని కలిసికట్టుగా ఎదుర్కొంటున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల సమయంలో తాను చేసిన పలు సూచనలకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభించిందని పేర్కొన్నారు. తన పిలుపులను కేవలం మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటిని ఆచరణలో పెట్టడం పట్ల కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తాను ప్రజలను బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని, ఇంధన వినియోగాన్ని నియంత్రించాలని చేసిన విజ్ఞప్తులకు దేశ ప్రజలు సానుకూలంగా స్పందించారని చెప్పారు. ఆదివారం ప్రసారమైన 135వ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే భారత్ సాధించిన పలు కీలక విజయాలను ప్రస్తావించారు.

'ప్రజలు తమ రోజువారీ జీవితంలో చేసిన చిన్న మార్పులే పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలన్న తన పిలుపును ప్రజలు అనుసరించారు. అనేక కుటుంబాలు ఈసారి పెళ్లిళ్ల కోసం కొత్త బంగారం కొనుగోలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాయి. అవసరం అయితే పాత బంగారాన్ని రీసైకిల్ చేసి కొత్త ఆభరణాలు తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఇది బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక నిర్ణయం. అలాగే ప్రజలు ఈ సమయంలో విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. దేశీయ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. కార్‌పూలింగ్, ఇంధన పొదుపు, విదేశీ ప్రయాణాల తగ్గింపు వంటి చర్యలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, పర్యావరణానికి మేలు చేస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇచ్చిన సూచనలకు ప్రజలు సహకరించడం దేశ ఐక్యతకు నిదర్శనం. ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే దేశం ఇలాంటి సంక్షోభ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనగలదు' అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

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MANN KI BAAT PM MODI
MANN KI BAAT PM MODI

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