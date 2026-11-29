'భూపెన్ జీ పాటలు వినండి- అప్పుడైనా బుద్ధి వస్తుందేమో'- ప్రతిపక్షాలకు మోదీ చురకలు
PM Modi Targets Opposition: భారతదేశం సాధిస్తున్న విజయాల పట్ల అసంతృప్తితో రగిలే వాళ్లను 'అలిగిన వ్యక్తులు'గా ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు.
Published : November 29, 2026 at 10:22 PM IST
దేశం సాధిస్తున్న విజయాల పట్ల అసంతృప్తిగా ఉంటూ, విద్వేషాలు సృష్టించి రాజకీయాల్లో అధికారం కోసం పాకులాడే వారిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు. వారిని 'అలిగిన వ్యక్తులు'గా అభివర్ణించారు. అలాంటి వాళ్లు దిగ్గజ గాయకుడు భూపేన్ హజారికా పాటలను వినాలని సూచించారు. ఆదివారం దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో దిగ్గజ గాయకుడు, సంగీత స్వరకర్త భూపేన్ హజారికా శత జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు వేడుకలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ సమైక్యత గురించి మాట్లాడుతూ, ప్రతిపక్షాలపై పరోక్షంగా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
"మనమంతా వికసిత్ భారత్ అనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నాం. మన భాషలు, ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. కానీ, 'వికసిత్ భారత్'ను నిర్మించడమే మన ముందున్న లక్ష్యం. అయితే, విద్వేశాలు సృష్టించి అధికారాన్ని పొందాలని కలలు కనేవారికి, భారతదేశాన్ని ముక్కలుగా చూసేవారికి, దేశ విజయాల పట్ల అలిగే వాళ్లకు ఇలాంటి విషయాలు నచ్చకపోవచ్చు. అటువంటి అసంతృప్తితో ఉన్న వ్యక్తులు భూపెన్ హజారికా పాటలను వినాలని కోరుతున్నా. అప్పుడైనా వారికి మంచి బుద్ధి కలుగుతుందేమో!" అని మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "...I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." "All of us Indians have set out with the resolve of a Viksit Bharat. Languages, cuisine, and lifestyles may differ, but our resolve is one: building a Viksit Bharat. Yes, such things do not appeal to those who dream of power through discord, who view India in fragments, and who roam around like a sulking 'naraz fufa' over the nation's achievements. I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
అలాగే భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి భూపెన్ హజారికా అందించిన కృషిని మోదీ కొనియాడారు. ఆయన శతజయంతి వేడుకలు కేవలం అసోం, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకే కాకుండా దేశ కళలకు, సామూహిక చైతన్యానికి కూడా ఒక నివాళి అని పేర్కొన్నారు. "ఈ కార్యక్రమం కేవలం అసోం, ఈశాన్య ప్రాంతాలకే కాకుండా భారతదేశ కళలకు, మన సామూహిక చైతన్యానికి కూడా ఒక వేడుక. గువాహటిలో ప్రారంభమైన భూపెన్ జీ శతజయంతి వేడుకలు, ఇప్పుడు దేశ రాజధానిలో ముగియడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. భూపెన్ జీతో నాకు ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం ప్రత్యేకమైనది. ఆయన అసోం ముద్దుబిడ్డ మాత్రమే కాదు, గుజరాత్కు అల్లుడు కూడా. అందుకే, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు నాకు ఆనందం కలిగింది. 11 వేల మంది కళాకారులు కలిసి బిహు నృత్యాన్ని ప్రదర్శించిన సందర్భాన్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను" అని మోదీ అన్నారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ శాలువాతో సత్కరించారు.