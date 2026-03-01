ETV Bharat / bharat

అభివృద్ధికి స్పీడ్ బ్రేకర్‌లా కాంగ్రెస్ మారింది: విపక్షపార్టీపై మోదీ ఫైర్

విపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్‌పై విరుచుకుపడ్డ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- పుదుచ్చేరి అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పీడ్ బ్రేకర్‌లా మారిందని ఆరోపణలు

PM Modi
PM Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 1:24 PM IST

1 Min Read
PM Modi Puducherry Visit : పుదుచ్చేరి అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పీడ్ బ్రేకర్‌లా మారిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అవినీతి, నేరాలు, పేదరికంతో ప్రజలు బాధపడ్డారని విమర్శించారు. ఇప్పుడు తమ నేతృత్వంలోని డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పుదుచ్చేరి వృద్ధికి మరింత ఊపునిస్తుందని తెలిపారు. మునుపటి కాంగ్రెస్-డీఎంకే పాలనలో పుదుచ్చేరి ప్రజలు అపారమైన కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారని పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పుదుచ్చేరిలో రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పడిందని అన్నారు. అవినీతి ఆరోపణలు, నేరాలు పెరిగిపోయాయని దుయ్యబట్టారు. పేదలను నిర్లక్ష్యం చేశారని మండిపడ్డారు. పుదుచ్చేరి జరిగిన ఓ సభలో మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

