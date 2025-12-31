రిఫార్మ్, పెర్ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్- దేశ ప్రగతి మంత్రం ఇదే: ప్రధాని మోదీ
Published : December 31, 2025 at 10:09 PM IST
PM Modi Mantra : దేశ అభివృద్ధికి 'రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్' అనే మంత్రాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నొక్కి చెప్పారు. బుధవారం జరిగిన ప్రో-యాక్టివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ టైమ్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ (PRAGATI) వేదిక 50వ సమావేశం ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్యదర్శులు పాల్గొన్నాారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సుమారు రూ.85 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టుల పనులను వేగవంతం చేసినట్లు ఈ వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టు రూపకల్పన నుంచి దాని పూర్తి స్థాయి అమలు వరకు ప్రతి దశలోనూ అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించాలని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల కాలయాపన తగ్గడమే కాకుండా నాణ్యత పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలకు వేగవంతమైన సేవలను అందించడానికి రాబోయే ఏళ్లలో 'ప్రగతి' ప్లాట్ఫామ్ను మరింత బలోపేతం చేయాలని ప్రధాని అన్నారు. సంస్కరణల జోరును కొనసాగించడానికి, పథకాల అమలును నిర్ధారించడానికి 'ప్రగతి' వేదిక అత్యంత అవసరమన్నారు. జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న అనేక ప్రాజెక్టులను ఈ వేదిక ద్వారా విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు. 'ప్రగతి' ప్లాట్ఫామ్ అనేది సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తికి ఒక అద్భుత నిదర్శనమని, ఇది వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య ఉండే అడ్డంకులను తొలగించి, సమన్వయంతో పనిచేసేలా చేస్తుందని ప్రధాని అభిప్రాయపడ్డారు.
In last decade, PRAGATI led ecosystem has helped accelerate projects worth more than Rs 85 lakh crore. Prime Minister’s Mantra for the Next Phase of PRAGATI: Reform to Simplify, Perform to Deliver, Transform to Impact. PM says PRAGATI is essential to sustain reform momentum and… https://t.co/HULsekx112 pic.twitter.com/jCEHvl3x7Q— ANI (@ANI) December 31, 2025
ప్రగతి -PRAGATI అంటే ఏమిటి?
ప్రగతి అంటే (Pro-Active Governance and Timely Implementation) 'క్రియాశీల పాలన, సకాలంలో అమలు'. ప్రధాని కార్యాలయం, కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శులు, రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులతో కూడిన మూడు అంచెల వ్యవస్థ. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కేంద్రం చేపడుతున్న ప్రాజెక్టుల పురోగతిని ప్రధాని నేరుగా స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తారు. 2015లో ప్రధాని మోదీ స్వయంగా ప్రగతి వేదికను ప్రారంభించారు. ఇది ప్రతి నెలా నాలుగో బుధవారం నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ప్రధాని నేరుగా కేంద్ర కార్యదర్శులు, రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ప్రాజెక్టుల పురోగతిని సమీక్షిస్తారు. అయితే బుధవారం నిర్వహించిన ప్రగతి సమావేశం 50వది కావడం గమనార్హం.
కొత్త హైవేలకు కేంద్రం పచ్చజెండా
దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని పరుగులు పెట్టించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. మహారాష్ట్రలో సరికొత్త 'గ్రీన్ ఫీల్డ్ కారిడార్' నిర్మాణానికి, ఒడిశాలో జాతీయ రహదారి విస్తరణకు కేంద్ర మంత్రివర్గం బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయాలు దేశ వృద్ధికి 'తదుపరి తరం మౌలిక సదుపాయాల కల్పన' అని ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు.
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్, సోలాపూర్ మధ్య 6 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. 'పీఎం గతిశక్తి' పథకంలో భాగంగా చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఈ కారిడార్ వల్ల లాజిస్టిక్స్ రంగం పుంజుకోవడమే కాకుండా, భారీ ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని, తద్వారా ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతమవుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఒడిశాలోని జాతీయ రహదారి NH-326 విస్తరణ, బలోపేతానికి కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రగతికి కొత్త ఊపునిస్తుందని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ (X) వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల గజపతి, రాయగడ, కోరాపుట్ జిల్లాల మధ్య రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి. ఈ రహదారి విస్తరణ ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడమే కాకుండా, పర్యాటక, పారిశ్రామిక రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని, ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.