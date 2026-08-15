ఎర్రటి బాంధనీ తలపాగాతో ప్రధాని మోదీ- స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో ఏటా కొత్త లుక్
80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపించిన ప్రధాని మోదీ- రాజస్థానీ, గుజరాతీ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే ఎర్రటి టై అండ్ డై తలపాగా- 2014 నుంచి ఏటా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికీ ప్రత్యేక తలపాగాతో మోదీ
Published : August 15, 2026 at 9:01 AM IST
PM Modi Independence Day Turban : 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ప్రత్యేక వస్త్రధారణతో మరోసారి ఆకట్టుకున్నారు. అయితే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో మోదీ ధరించే తలపాగాలు ఇప్పటికే ఓ ప్రత్యేక సంప్రదాయంగా మారాయి. 2014లో ప్రధానిగా తొలిసారి ఎర్రకోట నుంచి ప్రసంగించినప్పటి నుంచి, ప్రతి ఏడాది విభిన్న రంగులు, డిజైన్లు, ప్రాంతీయ వస్త్ర సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే సఫాలు, పగడీలు ధరిస్తూ వస్తున్నారు. ఇవి కేవలం ఫ్యాషన్ కోసమే కాకుండా, దేశంలోని విభిన్న ప్రాంతాల చేనేత, కళాకారుల నైపుణ్యం, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. ఈసారి కూడా ఎర్రటి బాంధనీతో మరోసారి ఆకట్టుకున్నారు.
2014-2026 వరకు ధరించిన తలపాగాలు ఇవే.
2026 : ఎర్రటి బాంధనీ
దిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోటపై 13వసారి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన మోదీ, ఈసారి ఎర్రటి టై అండ్ డై తలపాగాతో కనిపించారు. ఈసారి తెల్లటి కుర్తా, చాక్లెట్ బ్రౌన్ రంగు వెస్ట్తో పాటు సంప్రదాయ ఎర్రటి తలపాగాను ధరించారు. రాజస్థానీ, గుజరాతీ సంస్కృతుల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ తరహా టై అండ్ డై తలపాగా, మోదీ లుక్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. తలపాగాతో పాటు కాషాయం, తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో మూడు పాకెట్ స్క్వేర్స్ను ధరించి త్రివర్ణాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేశారు.
2025 : కాషాయం
2025లో మాత్రం పూర్తిగా కాషాయ రంగుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. కాషాయ సఫాతో పాటు అదే రంగు జాకెట్, త్రివర్ణ స్టోల్ను ధరించారు.
2024 : లెహరియా ప్రింట్
2024లో లెహరియా ప్రింట్నే మరో రూపంలో ఎంచుకున్నారు. ప్రకాశవంతమైన నారింజ, ముదురు ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగుల చారలతో పొడవాటి కొస ఉన్న తలపాగా ధరించారు.
2023 : రాజస్థానీ బాంధనీ
2023లో రాజస్థానీ బాంధనీ ప్రింట్ మరోసారి దర్శనమిచ్చింది. పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు వంటి బహురంగులతో మోదీ లుక్ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
2022 : తలపాగాలో త్రివర్ణం
2022లో హర్ ఘర్ తిరంగా ప్రచారానికి అనుగుణంగా తెలుపు రంగు తలపాగాపై కాషాయం, ఆకుపచ్చ చారలతో జాతీయ పతాకాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేశారు.
2021 : కాషాయ తలపాగా
2021లో కాషాయ రంగు తలపాగాపై ఎరుపు డిజైన్లు, పొడవాటి పింక్ కొసతో కనిపించారు.
2020 : మాస్క్గా మారిన స్టోల్
కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ మోదీ తన తలపాగా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు. కాషాయం, క్రీమ్ రంగులతో కూడిన సఫాను ధరించారు. దానికి పొడవాటి కొస ఉండగా, తెలుపు, కాషాయం రంగుల స్టోల్ను ధరించారు. అవసరమైన సమయంలో అదే స్టోల్ ముఖానికి మాస్క్లా ఉపయోగపడేలా ఉండటం అప్పట్లో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంది.
2019 : రాజస్థానీ లెహరియా
రాజస్థానీ వస్త్ర సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా 2019లో బహురంగుల లెహరియా డిజైన్ ఉన్న సఫాను ఎంచుకున్నారు. అలల మాదిరిగా కనిపించే ఈ డిజైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
2018లో కాషాయానికి పెద్దపీట
2018లో మోదీ కాషాయ రంగు తలపాగా ధరించారు. ఎరుపు రంగు డిజైన్లు, గాలిలో ఊగే పొడవాటి కొస దీనికి మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి.
2017: రెడ్, ఎల్లో కాంబినేషన్
2017లో ఎరుపు, పసుపు రంగులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వస్త్రంపై సున్నితమైన బంగారు రంగు క్రిస్క్రాస్ డిజైన్ కనిపించింది.
2016 : పింక్, ఎల్లో
2016లో సంప్రదాయ టై అండ్ డై విధానంలో తయారైన బంధేజ్ తలపాగాను ధరించారు. పింక్, పసుపు రంగుల కలయికతోపాటు పొడవుగా వేలాడే కొస దీనికి ప్రత్యేకతను తెచ్చింది.
2015: పసుపు రంగు సఫా
2015లో పసుపు రంగు తలపాగాను ఎంచుకున్నారు. ఎరుపు, ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులతో కూడిన క్రిస్క్రాస్ డిజైన్ ఈ తలపాగాకు ప్రత్యేక అందాన్ని తీసుకొచ్చింది.
2014 : ఎర్రటి జోధ్పురి బంధేజ్
మోదీ తన తొలి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం సందర్భంగా ప్రకాశవంతమైన ఎర్రటి జోధ్పురి బంధేజ్ తలపాగా ధరించారు. దానికి ఆకుపచ్చ రంగు డిజైన్ను జోడించారు. తొలి అడుగులోనే సంప్రదాయ భారతీయ వస్త్రాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.