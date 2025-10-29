ప్రపంచ శాంతికి భారత్- జపాన్ సంబంధాలు కీలకం: మోదీ
భారత్- జపాన్ సంబంధాలు ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, సమృద్ధికి కీలకమన్న ప్రధాని మోదీ
Published : October 29, 2025 at 2:23 PM IST
Modi Speaks To Sanae Takaichi : భారత్-జపాన్ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తామని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య, రక్షణ రంగంలో సహకార సంబంధాలను మెరుగుపర్చేందుకు దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. భారత్-జపాన్ సంబంధాలు ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, సమృద్ధికి కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు జపాన్ ప్రధాని సనాయె తకాయిచితో జరిగిన సంభాషణను ఎక్స్ వేదికగా మోదీ పంచుకున్నారు. జపాన్ తొలి మహిళా ప్రధానిగా ఎన్నికై పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తకాయిచకి అభినందనలు తెలియజేశారు.
'జపాన్ ప్రధాని సనాయె తకాయిచితో ఆత్మీయ సంభాషణ జరిగింది. ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినందుకు గానూ ఆమెకు అభినందనలు తెలియజేశాను. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం కోసం ఇరుదేశాల సంబంధాలు చాలా ముఖ్యమని అంగీకరించాం' అని మోదీ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
Had a warm conversation with Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan. Congratulated her on assuming office and discussed our shared vision for advancing the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, with focus on economic security, defence cooperation and talent…— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2025
మరోవైపు 'జపాన్- భారత్ ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక, ప్రపంచ భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా ప్రోత్సహించడం కోసం మీతో కలిసి పని చేయాలని కోరుకుంటున్నాం' అని సనాయె తకాయిచి పోస్ట్ చేశారు. జపాన్ దౌత్య, భద్రతా విధానాలకు యునైటెడ్ స్టేట్స్తో కూటమి మూలస్తంభమని సనాయె తకాయిచి ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
私の内閣総理大臣就任に当たり祝辞を頂き、感謝申し上げます。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 24, 2025
貴首相 @narendramodi と共に日印特別戦略的グローバル・パートナーシップを更に推し進めるため、協力できることを楽しみにしています。
Thank you very much H.E. @narendramodi, Prime Minister of India for extending warm… https://t.co/qEj5Z84sBk
జపాన్ తొలి మహిళా ప్రధానిగా సనాయె తకాయిచి!
పార్టీలో అంతర్గత విభేదాల నేపథ్యంలో జపాన్ ప్రధాని షిగెరు ఇషిబా ఇటీవల తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన సనాయె తకాయిచి (64) జపాన్ తొలి మహిళా ప్రధానిగా గౌరవం దక్కించుకున్నారు. దీంతో బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని మార్గరెట్ థాచర్కు వీరాభిమాని అయిన తకాయిచి జపాన్ రాజకీయాల్లో ఉక్కు మహిళగా పేరు పొందారు. ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నిక కావడానికి ఆమె చేసిన మూడో ప్రయత్నం సఫలం కావడం గమనార్హం. గడచిన ఐదేళ్లలో జపాన్ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన నాలుగో వ్యక్తి. లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలో సంప్రదాయ అతివాద ధోరణికి ప్రతినిధిగా ప్రసిద్ధురాలైన తకాయిచి మాజీ ప్రధాని షింజో అబె అనుయాయి. మందగమనంలో ఉన్న జపాన్ ఆర్థిక రంగాన్ని పునరుద్ధరించడం ప్రధానమంత్రిగా ఆమె ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు అని చెప్పవచ్చు. అయితే పురుషాధిక్య రాజకీయాలకు ప్రసిద్ధిగాంచిన జపాన్ దేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికవడం విశేషం.
ఐరన్ లేడీ 2.0గా సనాయె తకాయిచి!
జపాన్లోని నారాలో సనాయె తకాయిచి జన్మించారు. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో డిగ్రీ చేశారు. మోటార్ సైకిళ్లంటే ప్రాణం.హెవీ మెటల్ డ్రమ్మర్ కూడా. ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేని కుటుంబం ఆమెది. అయినా సరే అకస్మాత్తుగా రాజకీయాల మీద ఆసక్తి పెంచుకుని, పబ్లిక్ సర్వీస్లో కోర్సును చేశారు. 1993లో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన తకాయిచి, ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ మినిస్టర్ సహా ఎన్నో కీలక పదవులను చేపట్టారు. బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని ఐరన్ లేడీగా పేరొందిన మార్గరెట్ థాచర్ తకాయిచికి ఆదర్శం. ఆమెలాగే తకాయిచి కూడా దృఢమైన నాయకత్వశైలి. పైగా సంప్రదాయవాది. జాతీయ రక్షణ విషయంలో కఠిన వైఖరి తప్పనిసరి అంటారు. అందుకే సనాయె తకాయిచి 'ఐరన్ లేడీ 2.0'గా పిలుస్తుంటారు.
