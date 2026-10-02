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ఫ్లైదుబాయ్ 'హీరో' పైలట్ స్మిత్​తో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ

ప్రధానికి ప్రమాద వివరాలు వెల్లడించిన భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్- స్మిత్‌ మచ్చర్‌ను ప్రశంసించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi Speaks To Captain Smit
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్‌ (File/IANS/X)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 12:08 PM IST

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PM Modi Speaks To Captain Smit : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన ఫ్లైదుబాయ్ 'హీరో', భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్‌తో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఫోన్​లో మాట్లాడారు. కోపైలట్ తనపై కత్తితో దాడి చేసినప్పుడు ఆయన చూపిన ధైర్యసాహసాల గురించి ప్రధాని మోదీకి వివరించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌ను ప్రశంసించిన మోదీ, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించినట్లు తెలిపాయి.

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FLYDUBAI INCIDENT
PM MODI SPEAKS TO CAPTAIN SMIT

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