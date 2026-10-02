ఫ్లైదుబాయ్ 'హీరో' పైలట్ స్మిత్తో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
ప్రధానికి ప్రమాద వివరాలు వెల్లడించిన భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్- స్మిత్ మచ్చర్ను ప్రశంసించిన ప్రధాని మోదీ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ (File/IANS/X)
Published : October 2, 2026 at 12:08 PM IST
PM Modi Speaks To Captain Smit : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన ఫ్లైదుబాయ్ 'హీరో', భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్తో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఫోన్లో మాట్లాడారు. కోపైలట్ తనపై కత్తితో దాడి చేసినప్పుడు ఆయన చూపిన ధైర్యసాహసాల గురించి ప్రధాని మోదీకి వివరించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ను ప్రశంసించిన మోదీ, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించినట్లు తెలిపాయి.
News Alert! PM Modi speaks to Captain Smit Machchaar, who foiled attempt by co-pilot to allegedly crash a flydubai flight: Govt sources. pic.twitter.com/HbE8bZ9hXn— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026