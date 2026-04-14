ప్రధాని మోదీకి ట్రంప్‌ ఫోన్‌- 40 నిమిషాల పాటు చర్చలు

ప్రధాని మోదీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఫోన్‌కాల్‌- సుమారు 40 నిమిషాలు మాట్లాడిన మోదీ- పశ్చిమాసియాలో తాజా పరిస్థితులపై చర్చ

PM Narendra Modi, US President Donald Trump (AP File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 7:58 PM IST

Modi Trump Phone Call : అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. సుమారు 40 నిమిషాల పాటు ట్రంప్‌తో పలు అంశాలపై చర్చించారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులపై మోదీ మాట్లాడారు. అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ తర్వాత ట్రంప్‌తో మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడటం ఇదే తొలిసారి.

మరోవైపు భారత్‌, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక బంధం అత్యంత పటిష్టంగా ఉందని భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్య విలువల ఆధారంగా ఏర్పడిన ఈ బంధం రానున్న రోజుల్లో మరింత బలపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇరు దేశాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ముందుకెళ్తాయని సెర్గియో గోర్ పేర్కొన్నారు.

