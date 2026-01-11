ఢమరుకం మోగించిన మోదీ- సోమనాథ్ శౌర్వ యాత్రలో ప్రధాని- శివయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు
వలసవాదుల దాడుల నుంచి సోమ్నాథ్ ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వారికి గౌరవ సూచకంగా యాత్ర
Published : January 11, 2026 at 10:54 AM IST
PM Modi Somnath Visit : స్వాభిమాన్ పర్వ్లో భాగంగా గుజరాత్లోని సోమ్నాథ్లో శౌర్వ యాత్ర నిర్వహించారు. వలసవాదుల దాడుల నుంచి సోమ్నాథ్ ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వారికి గౌరవ సూచకంగా ఈ యాత్రను చేపట్టారు. ఇందులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ పాల్గొన్నారు.
శౌర్యం, త్యాగానికి ప్రతీకగా 108 అశ్వాలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. దాదాపు కిలోమీటరు మేర సాగిన ఈ యాత్రలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనగా, హరహర మహాదేవ్ నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా మార్మోగింది. యాత్ర తర్వాత సోమ్నాథ్ ఆలయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ శివునికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
