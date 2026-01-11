ETV Bharat / bharat

ఢమరుకం మోగించిన మోదీ- సోమనాథ్​ శౌర్వ యాత్రలో ప్రధాని- శివయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు

వలసవాదుల దాడుల నుంచి సోమ్‌నాథ్ ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వారికి గౌరవ సూచకంగా యాత్ర

pm modi somnath visit
pm modi somnath visit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 11, 2026 at 10:54 AM IST

1 Min Read
PM Modi Somnath Visit : స్వాభిమాన్ పర్వ్‌లో భాగంగా గుజరాత్‌లోని సోమ్‌నాథ్‌లో శౌర్వ యాత్ర నిర్వహించారు. వలసవాదుల దాడుల నుంచి సోమ్‌నాథ్ ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వారికి గౌరవ సూచకంగా ఈ యాత్రను చేపట్టారు. ఇందులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ పాల్గొన్నారు.

శౌర్యం, త్యాగానికి ప్రతీకగా 108 అశ్వాలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. దాదాపు కిలోమీటరు మేర సాగిన ఈ యాత్రలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనగా, హరహర మహాదేవ్ నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా మార్మోగింది. యాత్ర తర్వాత సోమ్‌నాథ్ ఆలయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ శివునికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

PM MODI SOMNATH VISIT
PM MODI SOMNATH VISIT

