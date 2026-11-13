భారత్లో సైన్స్, ఆధ్యాత్మికత ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి: ప్రధాని మోదీ
PM Modi On Science Spirituality : కర్ణాటక మైసూర్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో దేశంలోనే తొలి LED డోమ్ ప్లానిటోరియాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు.
Published : November 13, 2026 at 6:49 PM IST
భారతదేశంలో సైన్స్ (విజ్ఞానం), ఆధ్యాత్మికత ఒకదానితో ఒకటి కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. నేటి భారతీయ యువత ఖగోళ శాస్త్రం (ఆస్ట్రోఫిజిక్స్), సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధిస్తోందని కొనియాడారు. చాముండి కొండల దిగువన ఉన్న మైసూరు యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎల్ఈడీ డోమ్ ప్లానిటోరియం కాస్మోస్- మైసూరును (COSMOS- Mysuru) ప్రారంభించిన మోదీ అనంతరం ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలోనే దేశంలో విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మైసూరు రాజకుటుంబం చేసిన కృషిని మోదీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించడమే కాకుండా, బెంగళూరులోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (IISc) ఏర్పాటు కోసం భూమిని దానం చేయడం ద్వారా దేశంలో శాస్త్రీయ అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేశారని గుర్తుచేశారు. అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ సాధించిన విజయాల్ని కూడా మోదీ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. చంద్రయాన్- 3 ద్వారా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టిన తొలి దేశంగా భారత్ నిలిచిందని తెలిపారు. గతేడాది భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లాను అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి పంపిన విషయాన్ని కూడా గుర్తుచేశారు.
"భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మికత, సైన్స్ ఎప్పుడూ కలిసే నడుస్తాయి. ఆధునిక పరికరాలు ఏవీ అందుబాటులో లేని కాలంలోనే మన పూర్వీకులు విశ్వాన్ని, గ్రహాల కదలికలను ఎంతో నిశితంగా అధ్యయనం చేశారు. విశ్వంలో ఎన్నో రహస్యాలను ఛేదించడానికి మన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో సంక్లిష్టమైన గణిత లెక్కలను ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేశారు."
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
కర్ణాటక పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని భారతదేశంలో శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలకు పెద్దపీట వేస్తూ శుక్రవారం రోజు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. తొలుత ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (IIA) నిర్మించిన ఎల్ఈడీ డోమ్ ప్లానిటోరియంను ప్రారంభించారు. దీనిని ఖగోళ విజ్ఞానంపై విద్య, పరిశోధన, శిక్షణకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ ప్లానిటోరియం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, ప్రజల్లో ఖగోళ శాస్త్రంపై ఆసక్తిని పెంచడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పరిశోధన, శిక్షణా కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుందని నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు.
కాస్మోస్ మైసూర్ ప్లానిటోరియం విశేషాలు
- సంప్రదాయ ప్లానిటోరియాల మాదిరిగా ఈ మైసూరు కాస్మోస్ ప్లానిటోరియంలో ప్రొజెక్టర్లను ఉపయోగించకుండా వినూత్న సాంకేతికతను వాడారు.
- 15 మీటర్ల వెడల్పు గల వంపు తిరిగిన డోమ్పై సుమారు 6150 ప్యానెల్స్లో 4.2 కోట్ల వ్యక్తిగత ఎల్ఈడీలను అమర్చారు.
- వీటిని రియల్ టైమ్లో కంట్రోల్ చేయవచ్చు. దీంతో నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, విశ్వానికి సంబంధించిన దృశ్యాల్ని, మరింత స్పష్టంగా వీక్షించొచ్చు. ఇది సరికొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
100 కిలోమీటర్ల క్లబ్లో చేరిన బెంగళూరు మెట్రో
ఇదే పర్యటనలో మోదీ- బెంగళూరు నమ్మ మెట్రో పింక్ లైన్ను కూడా ప్రారంభించారు. మెట్రో విస్తరణ కేవలం రవాణా ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాదని, ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలనే దేశ లక్ష్యంలో భాగమని వివరించారు. దిల్లీ- NCR, ముంబయి మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతం తర్వాత 100 కిలోమీటర్ల మెట్రో నెట్వర్క్ కలిగిన మూడో నగరంగా బెంగళూరు నిలిచిందని ప్రధాని చెప్పారు. కొత్త మెట్రో మార్గం వల్ల బెంగళూరులోని విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార, సాంకేతిక, వాణిజ్య కేంద్రాలకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా రైల్వే వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పుల్ని ప్రస్తావించిన మోదీ- వందే భారత్ రైళ్లు, అమృత్ భారత్ స్టేషన్ల ద్వారా వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసుకుంటున్నామన్నారు. కర్ణాటకలో చామరాజనగర్, చిక్కమగళూరు వంటి 60కిపైగా స్టేషన్లను అమృత్ భారత్ స్టేషన్లుగా మారుస్తున్నట్లు మోదీ వెల్లడించారు.
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