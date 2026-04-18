విపక్షాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటాయ్​- జీవితాంతం ఆ విషయంలో చింతిస్తాయ్: మోదీ

మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం తెచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందన

Published : April 18, 2026 at 1:59 PM IST

Modi On Opposition : పార్లమెంట్​లో మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం తెచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విపక్షాలు జీవితాంతం ఆ విషయంలో చింతిస్తాయనని మండిపడ్డారు. భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటాయని అన్నారు. ప్రతిపక్షాలు మహిళలకు వ్యతిరేకమనే విషయం ప్రతి గ్రామానికి చేరవేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని అధ్యక్షతన శనివారం మధ్యాహ్నం కేంద్ర క్యాబినెట్‌ భేటీ జరగ్గా, అందులో మోదీ ఆ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకోవడం ఘోర పాపం: రిజిజు
మరోవైపు, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకోవడం ఘోర పాపమని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును అడ్డుకుని విజయంగా భావిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు మహిళా విరోధులుగా మిగులుతారని విమర్శించారు. మహిళలకు రక్షణ కల్పించే బిల్లును ఆమోదించకుండా అడ్డుకోవడం దుర్మార్గమని, బిల్లును అడ్డుకుని పండుగ చేసుకోవడం శోచనీయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మహిళా బిల్లు ఎలా అప్రజాస్వామికమో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ సమాధానం చెప్పాలని రిజిజు డిమాండ్ చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అంశంలో కేంద్రానికి సదుద్దేశం ఉన్నా విపక్షాలు ఆటంకం సృష్టించాయని తెలిపారు. కేంద్రం తీసుకువచ్చిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు కాంగ్రెస్‌ హయాం నాటిదేనని రిజిజు గుర్తు చేశారు. ఏదో ఒక సాకు చెప్పి బిల్లును అడ్డుకున్న ప్రతిపక్షాలు, మహిళల ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని రిజిజు చెప్పారు.

"కాంగ్రెస్, ఆ పార్టీ మిత్రపక్షాలు దేశ మహిళల ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. బిల్లు అంశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీపై పడిన మచ్చ, మహిళా విరోధి అని పడిన మచ్చ ఎప్పటికీ తొలగదు. బిల్లు వీగిపోవడం అనేది కేంద్రం వైఫల్యంగా భావించవద్దు. మహిళలకు రిజర్వేషన్లు రాకుండా చేసి సంబరాలు చేసుకోవడం ఘోరమైన పాపం. ఈ ప్రపంచంలో ఈ తరహా పార్టీని ఎక్కడైనా చూశారా?మహిళలకు రిజర్వేషన్లు రాకుండా చేసి అది తమ విజయమని భావించే పార్టీ" అని కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు.

