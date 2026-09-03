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భారత ఆర్థిక వృద్ధి వల్ల ప్రపంచానికి కొత్త అవకాశాలు: ప్రధాని మోదీ

ఉక్రెయిన్‌, పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలకు త్వరగా ముగింపు పలకాలన్న ప్రధాని మోదీ- భారత్, బెల్జియం మధ్య కీలక ఒప్పందాలు

PM Modi meet Belgium counterpart
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 2:37 PM IST

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PM Modi On World Crisis : వాణిజ్యం, రక్షణ, క్రిటికల్ మినరల్స్, హరిత ఇంధనం, సాంకేతిక రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలని భారత్, బెల్జియం నిర్ణయించాయి. ప్రధాని మోదీ, బెల్జియం ప్రధాని బార్ట్‌ డి వెవర్‌ మధ్య జరిగిన విస్తృత స్థాయి చర్చల అనంతరం ఇరు దేశాలు సంయుక్తంగా ఒప్పందాలను ప్రకటించాయి. ఈ సందర్భంగా సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, గత త్రైమాసికంలో భారత్ 7.8 శాతం వృద్ధి రేటును నమోదు చేసిందని తెలిపారు. ప్రస్తుత సవాళ్లతో కూడిన ప్రపంచంలో ఈ పురోగతి ప్రపంచ దేశాలకు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నూతన అవకాశాలను సృష్టిస్తోందని మోదీ పేర్కొన్నారు.

భారత్‌-బెల్జియం ద్వైపాక్షిక సహకారం సంప్రదాయ రంగాలకే పరిమితం కాకుండా రక్షణ వంటి కీలక రంగాలకూ విస్తరించిందని మోదీ అన్నారు. ఆధునిక రక్షణ పరికరాల తయారీలో ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని, జొరావర్‌ ట్యాంక్‌ వంటి వ్యవస్థల విషయంలోనూ సహకారం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ప్రపంచం ప్రస్తుతం తీవ్ర పరిణామాలు, అనిశ్చితితో కూడిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నాయని, ఆహారం, ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థల నుంచి దాదాపు ప్రతి రంగంపైనా అనిశ్చితి ప్రభావం చూపుతోందన్నారు. ఇలాంటి సవాళ్ల మధ్యనూ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తన వేగాన్ని కొనసాగిస్తోందని చెప్పారు.

భారత్‌, బెల్జియం దేశాలు సంభాషణ, దౌత్యంపై విశ్వాసం ఉంచుతున్నాయని ప్రధాని చెప్పారు. ఉక్రెయిన్‌ అయినా, పశ్చిమాసియా అయినా, అక్కడ కొనసాగుతున్న ఘర్షణలకు వీలైనంత త్వరగా ముగింపు పలికేందుకు చేపట్టే అన్ని ప్రయత్నాలకు భారత్‌ మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. స్వచ్ఛమైన ఇంధన భవిష్యత్తు, విశ్వసనీయమైన సరఫరా వ్యవస్థలు భారత్‌, బెల్జియం ఉమ్మడి ప్రాధాన్యతలుగా ఉన్నాయని తెలిపారు. సెమీకండక్టర్‌ రంగంలో బెల్జియంకు ఉన్న సాంకేతిక నైపుణ్యం, భారత్‌ వద్ద ఉన్న విస్తృత స్థాయి సామర్థ్యాలు పరస్పరపూరకంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఈ రంగంలో ఇరు దేశాల సహకారానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.

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PM MODI ON WORLD CRISIS
INDIA BELGIUM BILATERAL TALKS
INDIA BELGIUM BILATERAL TALKS

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