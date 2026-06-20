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కాంగ్రెస్ పాలనలో వెనుకబడ్డ తూర్పు భారత్- ఇప్పుడు అభివృద్ధికి ద్వారంగా మారింది: మోదీ

ఒడిశా పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- రూ. 47,600 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం- ప్రజలను ఉద్దేశించి బహిరంగ సభలో ప్రసంగం

Modi
Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 3:26 PM IST

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Modi Odisha Visit : కాంగ్రెస్ పాలనలో వెనుకబడి ఉన్న తూర్పు భారత్, ఇప్పుడు ప్రగతి, అభివృద్ధికి ఒక ద్వారంగా మారుతోందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ఒడిశాలోని మయూర్‌భంజ్ జిల్లా రైరంగ్‌పుర్‌లో రూ. 47,600 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించిన అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో మోదీ ప్రసంగించారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో వేగంగా దూసుకెళ్తోందని, సంక్షేమ పథకాలు పేదల జీవితాలను మారుస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఒడిశా వనరులను అవకాశాలుగా బీజేపీ ప్రభుత్వం మారుస్తోందని, ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 20 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని, ఆమె ఒడిశా గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేశారని కొనియాడారు.

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MODI ON MURMU
MODI ODISHA VISIT

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