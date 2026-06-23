'ఉగ్రవాదం, సైబర్ ముప్పులపై ఉక్కుపాదం మోపాలి'- బ్రిక్స్ దేశాలకు ప్రధాని మోదీ కీలక సందేశం
బ్రిక్స్ దేశాల జాతీయ భద్రతా సలహాదారులతో సమావేశమైన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఉగ్రవాదం, సైబర్ భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో బ్రిక్స్ కీలక పాత్ర పోషించాలని వ్యాఖ్యలు
Published : June 23, 2026 at 10:27 PM IST
PM Modi on BRICS Security Cooperation : బ్రిక్స్ దేశాల జాతీయ భద్రతా సలహాదారులు (NSAs), సీనియర్ భద్రతా అధికారులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం రోజు సమావేశమయ్యారు. మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో ఉగ్రవాదం, సైబర్ భద్రత, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలతో ఏర్పడుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో బ్రిక్స్ కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని ఉద్ఘాటించారు. సమావేశం అనంతరం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాం ఎక్స్లో స్పందించిన మోదీ- బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య భద్రతా సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
టెర్రరిజం సహా సైబర్ దాడులు, ఇతర అన్ని రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సభ్య దేశాలు సమష్టిగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. న్యూ దిల్లీ వేదికగా భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (NSA) అజిత్ డోభాల్ అధ్యక్షతన జరిగిన '16వ బ్రిక్స్ ఎన్ఎస్ఏ సమావేశం' విజయవంతమైంది. ఈ సదస్సుకు హాజరైన బ్రిక్స్ సభ్యదేశాల ఎన్ఎస్ఏలు, ఉన్నత స్థాయి భద్రతా అధికారుల బృందం ఆ తర్వాత మోదీతో సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగానే పలు కీలక అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి.
2026లో బ్రిక్స్ కూటమికి భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తోంది. గతంలో 2012, 2016, 2021 లలో కూడా అధ్యక్షత వహించగా ఇది నాలుగోసారి. ఇక ఈసారి రెసిలెన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్, సస్టైనబులిటీ (స్థిరత్వం, ఆవిష్కరణ, సహకారం, సుస్థిరత) అనే థీమ్తో భారత్ ముందుకు సాగుతోంది. అంటే ఈ ఇతివృత్తం ద్వారా సహకారం, ఆవిష్కరణలు, స్థిరత్వం, సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది. ఈ సంవత్సరం భారత నాయకత్వంలో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించడం, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల ప్రాధాన్యతలకు పూర్తి మద్దతు ఇవ్వడం వంటివి ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉంటాయని మోదీ చెప్పారు. మరింత సురక్షితమైన, సమగ్రమైన ప్రపంచ నిర్మాణానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.
ఇక దిల్లీలో జరిగిన సమావేశానికి బ్రెజిల్, చైనా, రష్యా, సౌతాఫ్రికా, ఈజిప్ట్, యూఏఈ, ఇరాన్, ఇండోనేసియా, ఇథియోపియా, సౌదీ అరేబియా తదితర దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. బ్రిక్స్ NSA సదస్సుకు నేతృత్వం వహించిన భారత ఎన్ఎస్ఏ అజితే డోభాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రిక్స్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశిష్టమైన, ప్రత్యేకమైన కూటమి అని అభివర్ణించారు. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కలిగిన వేదికగా ఎదిగిందన్నారు. బ్రిక్స్ సభ్య దేశాలు, భాగస్వామ్య దేశాలు ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక, భద్రతా వ్యవస్థల్లో మరింత కీలక పాత్ర పోషించే స్థాయికి చేరుకున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.
11 సభ్యదేశాల ప్రతినిధులు హాజరు
ఈ బ్రిక్స్ ఉన్నత స్థాయి సదస్సులో బ్రిక్స్ కూటమిలోని 11 ప్రధాన సభ్యదేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. వీరిలో చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ, దక్షిణాఫ్రికా మంత్రి ఖుంబుజో, యూఏఈ జాతీయ భద్రతా మండలి ప్రధాన కార్యదర్శి అలీ మొహ్మద్ అల్ షంసీ, రష్యా భద్రతా మండలి కార్యదర్శి సెర్గీ షోయిగూతో పాటు ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా,బ్రెజిల్, ఇరాన్, ఇండోనేసియా దేశాలకు చెందిన అత్యున్నత రక్షణ, భద్రతా అధికారులు హాజరయ్యారు. సమావేశంలో సరిహద్దు భద్రత, ఆహార ఇంధన భద్రత, వాతావరణ మార్పులపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
బ్రిక్స్ కూటమి దేశాలివే
బ్రిక్స్ (BRICS)- ప్రపంచంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న 4 ప్రధాన దేశాల కూటమిగా మొదలైంది. ముందుగా బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనాతో BRIC గా ఏర్పడగా తర్వాత సౌతాఫ్రికా చేరడంతో BRICS గా మారింది. ఇటీవలి కాలంలో ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఇండోనేసియా వంటి కొత్త దేశాలు ఈ కూటమిలో అధికారికంగా చేరాయి. దీంతో ప్రస్తుతం మొత్తం 11 సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. థాయిలాండ్, వియత్నాం, మలేసియా సహా మరికొన్ని దేశాలు భాగస్వామ్య దేశాల హోదాలో చేరాయి.
'ప్రపంచంలో బ్రిక్స్ కూటమిది ప్రత్యేక పాత్ర'- NSA సమావేశంలో అజిత్ ఢోబాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు
సెప్టెంబర్లో భారత్కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ రాక -బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరు