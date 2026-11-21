'నాలాంటి సామాన్యుడి పిలుపుతో బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గాయి- ధరలూ దిగొచ్చాయ్'- మోదీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
PM Modi Gold Statement : అనవసరంగా బంగారం కొనొద్దని ఏడాది కిందట తాను చేసిన పిలుపునకు ప్రజలు సానుకూలంగా స్పందించారని దీంతో ధరలు కూడా తగ్గాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
Published : November 21, 2026 at 9:58 PM IST
అత్యవసరమైతే తప్ప బంగారం కొనవద్దని తాను చేసిన విజ్ఞప్తికి దేశ ప్రజల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ప్రకటన వల్ల పసిడి కొనుగోళ్లు తగ్గి ధరలు దిగిరావడానికి దోహదపడిందని అన్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాజధాని లఖ్నవూలో శనివారం జరిగిన కౌశల్ దీక్షాంత్ సమారోహ్ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ మోదీ ఈ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పిలుపుతో పోలుస్తూ!
ఇక్కడ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పసిడి కొనుగోళ్లను తగ్గించాలన్న తన ప్రకటనను మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పిలుపుతో పోల్చారు. నాడు దేశంలో ఆహార కొరత ఏర్పడినప్పుడు ఎల్బీ శాస్త్రి ఒక పూట భోజనం మానేయాలని ఇచ్చిన పిలుపును ప్రధాని ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు శాస్త్రి గారి పిలుపును దేశం పాటించినట్లే, ఇప్పుడు తన మాటను కూడా దేశ ప్రజలు గౌరవించారని అన్నారు. 'గతేడాది నేను దేశ ప్రజల్ని ఒకటి కోరాను. అత్యవసరమైతే తప్ప ఏడాది పాటు బంగారం కొనకండి అని విజ్ఞప్తి చేశాను. నాడు శాస్త్రి జీ పిలుపునకు దేశం ఎలా కట్టుబడి ఉందో, ఇప్పుడు నా విజ్ఞప్తికి కూడా ప్రజలు సానుకూలంగా స్పందించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన దేశ ప్రజల గొప్ప గుణం ఇప్పటికీ అలానే ఉంది. ఆనాటి స్పూర్తి నేటికీ ఉంది' అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.
నాలాంటి ఒక సామాన్య వ్యక్తి బంగారం తక్కువగా కొనమని అడిగితే, దేశ ప్రజలు కొనుగోళ్లు తగ్గించారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. ఈరోజు చాలా మంది నన్ను కలిసి, 'మోదీ జీ మీరు చెప్పారు, మేం మీ సలహా విన్నాం, దాని వల్ల మా డబ్బు ఆదా అయింది' అని చెబుతున్నారు -నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాన మంత్రి
నైపుణ్యం ఉన్న వారి ఉద్యోగాల్ని ఏఐ లాక్కోలేదు: మోదీ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి నైపుణ్యాలు ఉన్న భారత కార్మికులకు డిమాండ్ అంతకంతకూ పెరుగుతోందని ప్రధాని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో (ITI) శిక్షణ పొందినవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. యూనివర్సిటీ డిగ్రీలు పొందినవారికే కాకుండా, చేతివృత్తులు, సాంకేతికతలో మంచి నైపుణ్యం ఉన్న వారికి కూడా ప్రపంచం అత్యంత ప్రాధాన్యం కల్పిస్తోందని అన్నారు. పిల్లలు ఐటీఐలో చేరితే సమాజంలో కొందరు వారిని తక్కువగా చూసే పరిస్థితి ఉండేదని, ఆ ఆలోచనలను మార్చాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. విదేశీ దండయాత్రలు, బ్రిటిష్ పాలనలో మన సంప్రదాయ నైపుణ్యాలు, చేతి వృత్తులు దెబ్బతిన్నాయని, అప్పటి మెకాలే విద్యా విధానం కేవలం గుమాస్తాలను తయారు చేసేలా మారిందని మోదీ ఈ సందర్భంగా విమర్శించారు.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "A year ago, I urged the countrymen: for one year, if it is not necessary, please do not buy gold.' And I am happy, just as Lal Bahadur Shastri ji had asked the countrymen to skip one meal, and this country obeyed his call; my country still holds that same character. An ordinary person like me asked to buy less gold; the countrymen bought less gold, and gold prices fell. Today, people are telling me, 'Modi ji, you spoke, we listened to your advice, and our money was saved.'" (Source: ANI/DD News)— ANI (@ANI) November 21, 2026
'నేడు ప్రపంచమంతా భారత్ నుంచి నైపుణ్య కార్మికుల్ని కోరుతోంది. డిగ్రీలు ఉన్నవారి కంటే కూడా ఐటీఐలలో శిక్షణ పొందిన నైపుణ్యవంతులకే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. సౌదీ అరేబియా, దుబాయ్, అబుదాబి, ఖతార్, కువైట్ పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి రాజకుటుంబ సభ్యులు భారతీయ కళాకారులు, కార్మికుల కష్టాన్ని ప్రశంసించారు. ఆధునిక నగరాల నిర్మాణంలో భారతీయ నైపుణ్య కార్మికుల పాత్ర కీలకమని వారు చెప్పారు' అని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు.
యూపీలో సెమీకండక్టర్, బ్రహ్మోస్ తయారీ
ఈ సందర్భంగానే ఉత్తర్ప్రదేశ్ పారిశ్రామిక, రక్షణ రంగాల్లో శరవేగంగా దూసుకెళ్తోందని ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. యూపీలో సెమీకండక్టర్ చిప్ తయారీ కర్మాగారం నిర్మాణం జరుగుతోందన్నారు. ఇంకా ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో శత్రువులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసిన బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల తయారీ కూడా ఇప్పుడు ఉత్తర్ప్రదేశ్లోనే జరుగుతోందని వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, హర్మూజ్ జలసంధి సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ సరఫరాపై ఆందోళనలు వ్యక్తమైన విషయాన్ని కూడా మోదీ ప్రస్తావించారు.
పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూలు, వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుందని కొందరు అంచనా వేసినా, అలాంటి పరిస్థితి రాలేదన్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా తాము పైపుల ద్వారా సహజ వాయువు (PNG) సరఫరా పెంచడానికి రోజుకు కనీసం లక్ష కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. అయితే రోజుకు 15-20 వేల కనెక్షన్లకు మించి ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారని అధికారుల్ని అడిగినప్పుడు ప్లంబర్లు తగినంతగా అందుబాటులో లేకపోవడమే సమస్య అని చెప్పారని మోదీ వివరించారు. నైపుణ్య కార్మికుల కొరత దేశంలో మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు కూడా అడ్డంకిగా మారుతోందని ఈ ఉదాహరణతో చెప్పుకొచ్చారు.
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