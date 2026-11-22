'బీజేపీకి క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందనే విపక్షాలు సంకోచిస్తున్నాయి'- పేదరికం నివేదికపై ప్రధాని మోదీ
India 50 Crore Poverty : దేశంలో 50 కోట్ల మంది భారతీయులు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని, అయితే ఈ నిజాన్ని కొందరు అంగీకరించేందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలపై ప్రధానీ మోదీ విరుచుకుపడ్డారు.
Published : November 22, 2026 at 10:42 PM IST
దాదాపు 50 కోట్ల మంది భారతీయులు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని పేర్కొన్న ప్రపంచ బ్యాంక్ నివేదికపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ వాస్తవాన్ని అంగీకరించేందుకు ప్రతిపక్షాలు సంకోచిస్తున్నాయని మోదీ విపక్షాలను విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వ విధానాలే ఈ మైలురాయికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రెడిట్ బీజేపీ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ప్రతిపక్షాలు సంకోచిస్తున్నాయని మోదీ అన్నారు. గుజరాత్లోని 182 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో దీపావళి అనంతరం నిర్వహించిన 'స్నేహ్ మిలన్' కార్యక్రమంలో బీజేపీ కార్యకర్తలనుద్దేశించి మోదీ వర్చువల్గా ప్రసంగించారు. కార్యకర్తల కృషి కారణంగానే తాను సొంత రాష్ట్రానికి, దేశానికి సేవ చేయగలిగే స్థాయికి చేరుకున్నానని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"1000 ఏళ్ల బానిసత్వం వల్లే మనం పేదరికంలో కూరుకుపోయాం. ఆ తర్వాత తొలిసారి 50 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు. నా జీవితంలో ఇంతకంటే గొప్ప విజయం, సంతృప్తి ఇంకొకటి లేదు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణత్యాగం, జీవితాలు అంకితం చేసినవారి ఆత్మలు ఎక్కడున్నా సరే, తాజా ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదికను చూసి నేడు ఎంతో సంతోషిస్తుంటాయి. 'నా దేశం నుంచి పేదరికం బయటపడుతోంది' అని భావిస్తుంటాయి. అయితే, ఈ విజయాన్ని అంగీకరించేందుకు కొందరు సంకోచిస్తున్నారు. ఇదంతా బీజేపీ హయాంలో జరిగినందుకు వారికి ఇది నచ్చడం లేదు"
Sharing my thoughts during the Diwali Sneh Milan programme in Gujarat. @BJP4Gujarat https://t.co/6dCBdaLVe7— Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2026
"పేదల కోసం బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచినప్పుడు, వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు వాటి ప్రయోజనాలపై కొందరు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అయినప్పటికీ మేం వెనుక్కి తగ్గలేదు. అవసరమైన వారికి ఆయుష్మాన్ కార్డులు పంపిణీ చేశాం. విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇచ్చాం. ఇలా అన్ని పథకాలు చిట్టచివరి వ్యక్తి వరకూ చేరవేశాం. 'సామాజిక న్యాయం' అంటే ఏంటో చేసి చూపించాం. ఈ పథకాల ఫలితమే నేడు దేశంలో 50 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేసింది. ఈ పరిణామం పౌరుల జీవితాల్లో ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి నాంది. రాబోయే తరాలు దేశ స్వర్ణయుగాన్ని చూస్తాయి" అని మోదీ పేర్కొన్నారు. కాగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ ఘట్లోడియా నియోజకవర్గం నుంచి ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ ప్రసంగాన్ని విన్నారు.