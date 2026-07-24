పేపర్ లీక్ కేసుల విచారణ కోసం ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు- క్యాబినెట్లో కీలక బిల్లుపై నిర్ణయం: ప్రధాని వీడియో మెసేజ్
నీట్ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ అంశంపై క్యాబినెట్లో నిర్ణయం- ఈ విషయంలో మరిన్ని కఠన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ- ప్రధాని మోదీ వీడియో సందేశంలో వెల్లడి
Published : July 24, 2026 at 7:04 AM IST
Modi About NEET Paper Leak : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పేపర్ లీక్ ఘటనలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. నీట్ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీని అరికట్టే అంశంపై శుక్రవారం జరిగే కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో బిల్లుపై నిర్ణయం తీసుకోనునట్లు ఆయన తెలిపారు. అనంతరం దానిని వీలైనంత త్వరగా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపజేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రధాని వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. పేపర్ లీక్ ఘటనలపై విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఆయన విడుదల చేసిన రెండో సందేశం ఇదే.
"స్నేహితులారా, పేపర్ లీక్ అనేది చాలా తీవ్రమైన సమస్య అని నాకు తెలుసు. ఈ ఘటనలకు బాధ్యులైన పలువురిని ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపాం. విద్యార్థుల విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకుండా వెంటనే పరీక్షలను నిర్వహించాం. అయితే అంతటితో మా బాధ్యత ముగిసిపోలేదు. పేపర్ లీక్ కారణంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అందుకే ఈ వ్యవస్థను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు గత కొంతకాలంగా పలు చర్యలు చేపడుతున్నాం. పేపర్ లీక్ కేసుల విచారణ కోసం ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించాను. ఈ అంశానికి సంబంధించిన బిల్లుపై శుక్రవారం జరిగే కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలుపుతాం. అనంతరం వీలైనంత త్వరగా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టి చట్టంగా తీసుకువస్తాం" అని ప్రధాని మోదీ వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు.