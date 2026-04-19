స్ట్రీట్ ఫుడ్ను ఆరగించిన ప్రధాని మోదీ- BJP ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికర పరిణామం
మరమరాలతో చేసిన అల్పాహారాన్ని ఆరగించిన ప్రధాని మోదీ- ఆ ఫొటోలు, వీడియోలను ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా పంచుకున్న ప్రధాని- బంగాల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మోదీ
Published : April 19, 2026 at 9:23 PM IST
PM Modi Bengal Viral : బంగాల్ బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికర దృశ్యం జరిగింది. ఆదివారం నాలుగు ప్రచారసభల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, ఝార్గామ్లో కాసేపు విరామం తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో రోడ్డు పక్కన ఒక దుకాణం వద్ద ఆగి మరమరాలతో చేసిన అల్పాహారాన్ని ఆరగించారు. ఝార్గామ్ బహిరంగసభ తర్వాత హెలిప్యాడ్కు వెళ్లేదారిలో ఆగిన ప్రధాని మోదీ, బంగాల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ను ఆస్వాదించారు. ఈ సందర్భంగా దుకాణదారుతోపాటు మహిళలు, పిల్లలు, బీజేపీ కార్యకర్తలతో సరదాగా సంభాషించారు. 'ఝార్గామ్లో ఝాల్ మురీ బ్రేక్' అంటూ అందుకు సంబంధించిన ఆ ఫొటోలు, వీడియోలను ప్రధాని మోదీ తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా పంచుకున్నారు.