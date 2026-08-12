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'జమిలి ఎన్నికలపై కోవింద్ గొప్ప సూచనలు చేశారు'- మాజీ రాష్ట్రపతి బయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన మోదీ

రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ ఆత్మకథను ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ- యువత రీల్స్‌, సోషల్‌ మీడియా కంటెంట్‌కే పరిమితం కావొద్దన్న మోదీ- నచ్చిన వారి జీవిత చరిత్రలను చదవాలని సూచన

PM Modi on Ram Nath Kovind
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 10:49 AM IST

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PM Modi on Ram Nath Kovind : భారత మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్​నాథ్ కోవింద్ బయోగ్రఫీని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు. 'ట్రయంఫ్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండియన్‌ రిపబ్లిక్‌: మై లైఫ్‌, మై స్ట్రగుల్స్‌' పుస్తకాన్ని బుధవారం విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా కోవింద్‌తో తనకున్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని మోదీ గుర్తుచేసుకున్నారు. రాష్ట్రపతిగా కోవింద్‌ అందించిన మార్గదర్శకత్వం, తనపై చూపిన ఆప్యాయత, ఆత్మీయత తనకు ఎంతో విలువైనవని పేర్కొన్నారు. ఒకే దేశం-ఒకే ఎన్నిక దిశలో రామ్‌నాథ్‌ గొప్ప కృషి చేశారని, ఆయన చేసిన సూచనలు దేశాన్ని కొత్త దిశలో నడిపించనున్నాయని తెలిపారు.

'నాకు కోవింద్ చాలా కాలంగా తెలుసు. ఆయన సామర్థ్యాలను నేను సుదీర్షకాలంగా తెలుసుకునే అవకాశం లభించింది. ఈ ఆత్మకథ భారత ప్రజాస్వామ్యం, సమాజానికి చిరస్మరణీయ వారసత్వంగా నిలుస్తుంది. రాష్ట్రపతి పదవిలో ఉన్న సమయంలో కోవింద్ ఇచ్చిన సూచనలు, చూపిన ప్రత్యేకమైన ఆప్యాయత నాకు ఎంతో విలువైన ఆస్తిగా నిలిచాయి. ఆయన జీవిత అనుభవాలు, ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల నుంచి దేశ యువత ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. ఆయన ఆలోచనలు, అనుభవాలను కొత్త తరం తెలుసుకోవాలి. పుస్తకానికి ట్రయంఫ్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండియన్‌ రిపబ్లిక్‌ అనే పేరు పెట్టడం ఎంతో సముచితం. కోవింద్‌ జీవితంలో ఎదురైన పోరాటాలు వ్యక్తిగతమైనవే కానీ. వాటి ఫలితంగా సాధించిన విజయం మాత్రం భారత గణతంత్రానికి, దేశ ప్రజాస్వామ్యానికే చెందుతుందన్న సందేశం ఈ శీర్షికలో ఉంది' అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

జమిలి ఎన్నికలపై కోవింద్‌ కృషి
రాష్ట్రపతి పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత కూడా రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ విశ్రాంతి తీసుకోలేదని మోదీ ప్రశంసించారు. 'వన్‌ నేషన్‌- వన్‌ ఎలక్షన్‌' వంటి కీలక అంశాలపై ఆయన ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించే విధానంపై అవగాహన పెంచేందుకు కోవింద్‌ కృషి చేస్తున్నారని మోదీ అన్నారు. ఈ అంశంపై పరిష్కారం కనుగొనగలిగితే భారత ప్రజాస్వామ్యంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. తన ఆత్మకథలో కోవింద్‌ మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్‌తో తన అనుభవాలను కూడా వివరించారని మోదీ తెలిపారు. దేశ రాజకీయ, ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలోని వివిధ కోణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలాంటి అనుభవాలు ఉపయోగపడతాయని అన్నారు.

'రీల్స్‌ కాలంలో ఆత్మకథలు చదవాలి'
ప్రస్తుతం రీల్స్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని ప్రధాని అన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రతిదానికీ షార్ట్‌కట్‌ వెతకడం సరికాదని యువతకు సూచించారు. రైల్వే స్టేషన్లలో కనిపించే 'షార్ట్‌కట్స్‌ విల్‌ కట్‌ యూ షార్ట్‌' అనే హెచ్చరికను గుర్తుచేస్తూ, జీవితంలోనూ సులభమైన దారుల కోసం వెతకడం వల్ల ఎదుగుదల పరిమితమవుతుందని యువతకు వివరించారు. ఎవరి జీవిత ప్రయాణం నచ్చినా వారి ఆత్మకథను చదవాలని కోరారు. జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లు, వైఫల్యాలు, విజయాల గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎంతో నేర్చుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. పుస్తక పఠనం యువత ఆలోచనా విధానాన్ని విస్తృతం చేస్తుందని సూచించారు.

కోవింద్‌ నిరాడంబరతకు మోదీ ప్రశంస
మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ నిరాడంబరత, భారతీయ సాంస్కృతిక విలువల పట్ల ఆయనకున్న గౌరవాన్ని ప్రధాని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ప్రధానిగా తాను కోవింద్‌ను కలిసిన సందర్భాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. రాష్ట్రపతిగా ఉన్న సమయంలో ప్రోటోకాల్‌కు పరిమితం కాకుండా కోవింద్‌ తనతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడేవారని మోదీ తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి కారులో వెళ్లే సమయంలో ఆయన స్వయంగా కారు తలుపు వరకు వచ్చి వీడ్కోలు పలికేవారని గుర్తుచేశారు. అలా చేయవద్దని తాను పలుమార్లు చెప్పినా.. కోవింద్‌ తన నిరాడంబరతను మాత్రం విడిచిపెట్టలేదని అన్నారు.

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