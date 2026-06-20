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పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల చేసిన మోదీ

23వ విడత కింద ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.2 వేలు చొప్పున జమ- దేశవ్యాప్తంగా 9.44 కోట్ల మంది రైతులకు లబ్ధి

PM Kisan
PM Kisan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 5:42 PM IST

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PM Kisan Amount Released : రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించేందుకు కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పీఎం- కిసాన్ నిధులను బంగాల్​లోని హుగ్లీ జిల్లాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేశారు. 23వ విడత కింద ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.2 వేలు చొప్పున జమ అయ్యాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా 9.44 కోట్ల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరింది. కేంద్రప్రభుత్వం 2019లో పీఎం-కిసాన్‌ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఏటా మూడు దఫాలుగా రూ.2 వేలు చొప్పున మొత్తంగా రూ.6వేలను రైతుల ఖాతాల్లో వేస్తోంది.

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