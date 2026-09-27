ఉగ్రవాదంపై భారత్ ఉక్కుపాదం- 2016 సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ను గుర్తుచేసిన ప్రధాని మోదీ
ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం మోపుతామన్న ప్రధాని - భారత్ జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని పాటిస్తోందని వెల్లడి
Published : September 27, 2026 at 11:56 AM IST
PM Modi Recalls Surgical Strikes : ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. 'మన్ కీ బాత్'లో భాగంగా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని, ఉగ్రవాదం విషయంలో భారత్ జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని పాటిస్తోందని తెలిపారు. పాకిస్తాన్లో ఉగ్రశిబిరాలపై భారత సైన్యం జరిపిన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అందుకు నిదర్శనమని అని అన్నారు. గాంధీ జయంతి వేళ స్వచ్ఛతకు సంబంధించి ఆయన ఇచ్చిన నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మోదీ, ప్రజలను కోరారు.
మధ్యప్రదేశ్లో ఓ యువకుడు నది పరిశుభ్రత చేపడితే సమాజం మొత్తం అండగా నిలిచిందని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పురాతన బావులు, కోనేరులకు పునర్ వైభవం తీసుకొచ్చే దిశగా పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. దిల్లీలో యువత పొడి, తడి చెత్తను వేర్వేరుగా సేకరించే కార్యక్రమాలు చేపట్టారని వివరించారు. జనగణన కార్యక్రమాన్ని బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రతి పౌరుడు అందులో పాల్గొనాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
यहाँ देखेः https://t.co/UVaEx6B5L5— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) September 27, 2026
भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं | ये उपलब्धि है ‘Surgical Strike’ की |- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी@narendramodi @PMOIndia @MIB_India #MKB #MKBOnDD #DeshkaPehlaChannelDeshkaApnaChannel pic.twitter.com/3kN4Uzbunn