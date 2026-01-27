ETV Bharat / bharat

సాధారణ టీచర్​ కృషితో- పొగాకు, డ్రగ్స్​ రహితంగా మారిన గ్రామం- మోదీ ప్రశంసలు

ప్రైవేట్​ టీచర్​ ఆలోచనతో ఆచరణలోకి - యావత్​ సమాజానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిన చిన్న గ్రామం - స్థానికులంతా కలిసికట్టుగా తీసుకున్న నిర్ణయం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 10:46 PM IST

Tobacco Drug Free Village In JK : జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని అనంత్‌నాగ్ జిల్లాలో షేక్‌గుండ్ షాంగుస్ అనేది ఒక చిన్న అనామక గ్రామం. అక్కడి ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు మీర్ జాఫర్, స్థానికులను ధూమపాన వ్యసనం నుంచి విముక్తి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, గ్రామస్థులు అది అసాధ్యమంటూ, ఆయన్ని చూసి నవ్వుకున్నారు. కానీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన తాజా 'మన్ కీ బాత్' రేడియో ప్రసంగంలో మీర్ చేపట్టిన 'పొగాకు రహిత' కార్యక్రమాన్ని కొనియాడటంతో, ఆ సాధారణ ఉపాధ్యాయుడు, ఆ చిన్న గ్రామం ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

అనంత్‌నాగ్ జిల్లాలోని షేక్ గుండ్ షాంగస్ గ్రామంలో ప్రారంభించిన పొగాకు వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ప్రధాని మోదీ ఎంతో అభినందించారు. మీర్ చేసిన కృషి, సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక గొప్ప కార్యం అని ఆయన కొనియాడారు. కొంతకాలం క్రితం, పొగాకు, మాదకద్రవ్యాల వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాలపై మీర్ గ్రామంలో ఒక క్రమబద్ధమైన అవగాహన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. దీని ఫలితంగా గ్రామస్థులంతా ఏకమై, గ్రామం మొత్తంలో పొగాకు ఉత్పత్తులపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పొగాకు వాడటమే కాకుండా, దాని కొనుగోలు, అమ్మకాలను కూడా గ్రామస్థులు శిక్షార్హమైన నేరంగా ప్రకటించారు.

ఇదంతా ఎలా మొదలైంది?
ఈ ప్రచారం ఎలా ప్రారంభమైందనే విషయాన్ని గ్రామస్థులు ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధికి వివరించారు. గ్రామస్థులంతా స్థానిక మసీదులో సమావేశమై, పొగాకుకు దూరంగా ఉంటామని సామూహికంగా ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో ఈ మార్పు మొదలైంది. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం, ముఖ్యంగా యువతను మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం, దానివల్ల కలిగే సామాజిక సమస్యల నుంచి రక్షించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

ఈటీవీ భారత్​తో మీర్ మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోదీ తన 'మన్ కీ బాత్'లో తన పేరు ప్రస్తావించడంపై స్పందించారు. తన గ్రామ ప్రజలను ధూమపానం, డ్రగ్స్ నుంచి రక్షించడమే తన లక్ష్యమని ఆయన చెప్పారు. "అదృష్టవశాత్తూ, గ్రామస్థులు నా ఆలోచనను స్వీకరించారు. సాధారణంగా మంచి పనుల కోసం ప్రజలను ఆహ్వానించినప్పుడు సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. దేవుని దయవల్ల, ప్రధాని మోదీ నా పేరు ప్రస్తావించారు. దీనివల్ల ఈ ఉద్యమం కేవలం నాకో లేక నా గ్రామానికో పరిమితం కాలేదు. దేశాన్ని పొగాకు, డ్రగ్స్ నుంచి కాపాడుకోవాలనే సందేశం దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళింది" అని మీర్ అన్నారు.

మీ గ్రామం ఇతర ప్రాంతాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందా? అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, "కచ్చితంగా. మాది చిన్న గ్రామం కావడంతో, మనం ఎలాంటి మార్పు తీసుకురాగలమని ప్రజలు నన్ను ప్రశ్నించారు. మన గ్రామానికి మంత్రులు కానీ, ఉన్నతాధికారులు కానీ రారు. అసలు ఈ గ్రామం పేరు కూడా ఎవరికీ తెలియదు. మరి మనం ఏ విప్లవాన్ని తీసుకురాగలం అని అడిగేవారు. కానీ ఒక దేశ ప్రధాని మన గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, అది సాధ్యమే అనిపించింది. ఇది ప్రతి వ్యక్తికి, దేశానికి ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది. చేపట్టిన ప్రయత్నం చిన్న గ్రామంలోనైనా సరే, ఆ లక్ష్యం దేశ సంక్షేమం కోసం అయినప్పుడు అది చాలా పెద్దది అవుతుంది" అని ఆయన అన్నారు.

త్వరలోనే షేక్‌గుండ్ షాంగుస్ గ్రామం పూర్తిస్థాయి పొగాకు రహిత గ్రామంగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతుందని, అలాగే ఈ చొరవ పక్కనే ఉన్న ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా సానుకూల సందేశాన్ని పంపిందని మీర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ ఈ ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రశంసించడంతో స్థానికుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన, వ్యసన రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఈ నమూనాను ఇతర గ్రామాలు కూడా అనుసరిస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.

