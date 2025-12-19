ఎక్స్లో మోదీ మార్క్- టాప్ 10 లైక్డ్ ట్వీట్లలో 8 ప్రధాని ఖాతావే!
గత 30 రోజుల్లో భారత్లో అత్యధిక లైక్స్ సాధించిన టాప్ 10 ట్వీట్లలో 8 ప్రధాని మోదీ పోస్టులే- మోస్ట్ లైక్డ్ ఫీచర్లో ఇతర రాజకీయ నేతలకు చోటు లేదు!
Published : December 19, 2025 at 3:41 PM IST
X Most Liked Posts Modi : గత 30 రోజులుగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పోస్టులు భారీ స్థాయిలో స్పందన పొందుతున్నాయి. భారత్లో అత్యధికంగా లైక్స్ వచ్చిన టాప్ 10 ట్వీట్లలో ఎనిమిది ట్వీట్లు ప్రధాని మోదీ ఖాతా నుంచే రావడం విశేషం. ఎక్స్ తాజాగా తీసుకొచ్చిన మోస్ట్ లైక్డ్ ఫీచర్ ప్రకారం, ఆ జాబితాలో మోదీ తప్ప మరే ఇతర రాజకీయ నేత పోస్టులు చోటు దక్కించుకోలేకపోయాయి.
పుతిన్కు భగవద్గీత అందించిన ట్వీట్ టాప్!
ఆ జాబితాలో అత్యధిక లైక్స్ సాధించిన ట్వీట్ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ప్రధాని మోదీ భగవద్గీత ప్రతిని బహూకరించిన సందర్భానికి సంబంధించినది. భారత్ పర్యటనలో భాగంగా పుతిన్కు గీతను అందజేస్తూ మోదీ చేసిన ఈ పోస్ట్కు ఏకంగా 6.7 మిలియన్ రీచ్, 2.31 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి. "రష్యన్ భాషలో భగవద్గీత ప్రతిని అధ్యక్షుడు పుతిన్కు అందించాను. గీత బోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మందికి ప్రేరణనిస్తాయి" అని ప్రధాని ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
పుతిన్కు దిల్లీకి స్వాగతించిన వేళ!
అదే విధంగా, పుతిన్ను దిల్లీకి స్వాగతిస్తూ ప్రధాని చేసిన మరో ట్వీట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ట్వీట్కు 10.6 మిలియన్ రీచ్, 2.14 లక్షల లైక్స్ లభించాయి. "నా మిత్రుడు, అధ్యక్షుడు పుతిన్ను భారత్కు స్వాగతించడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజు, రేపు జరిగే చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇండియా–రష్యా స్నేహం కాల పరీక్షను తట్టుకుని ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేసింది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
అయోధ్యలో ధ్వజారోహణ ఉత్సవం
ఇక అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయంలో జరిగిన ధ్వజారోహణ ఉత్సవంపై ప్రధాని చేసిన ట్వీట్ కూడా విశేష స్పందన దక్కించుకుంది. ఈ పోస్ట్కు 3.1 మిలియన్ రీచ్, 1.40 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి. "శ్రీరామ జన్మభూమి మందిరంలో ధర్మ ధ్వజారోహణ ఉత్సవాన్ని చూడటం కోట్ల మంది ఎదురుచూసిన క్షణం. అయోధ్యలో చరిత్ర సృష్టించబడింది. ఇది ప్రభు శ్రీరాముడు చూపిన మార్గంలో ముందుకు సాగేందుకు మరింత ప్రేరణనిస్తుంది" అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
అభినందన ట్వీట్ కూడా టాప్ 10లో!
అదే విధంగా, ఇండియన్ బ్లైండ్ మహిళల క్రికెట్ జట్టు తొలి బ్లైండ్ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ గెలుచుకున్న సందర్భంగా ప్రధాని చేసిన అభినందన ట్వీట్ కూడా టాప్ 10లో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ పోస్ట్కు 5.5 మిలియన్ రీచ్, 1.47 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి. "తొలి బ్లైండ్ మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ను గెలిచి చరిత్ర సృష్టించిన భారత బ్లైండ్ మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు అభినందనలు. సిరీస్లో ఓటమి లేకుండా నిలవడం మరింత ప్రశంసనీయం. ఇది కష్టపడి సాధించిన గొప్ప విజయానికి నిదర్శనం" అని మోదీ కొనియాడారు. వీటితోపాటు మరికొన్ని ట్వీట్లు కూడా ఉన్నాయి.