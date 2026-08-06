'GRWM వీడియోస్ షేర్ చేయండి'- ఇన్స్టాలో మోదీ పిలుపు- ఈసారి కాస్త స్పెషల్గా!
దేశ ప్రజలంతా చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించాలని కోరిన ప్రధాని మోదీ- NationalHandloomDay అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను ఉపయోగించడం మర్చిపోవద్దని సూచన
Published : August 6, 2026 at 10:19 PM IST
Modi Instagram New Video : ఇన్స్టాగ్రామ్లో వరుస వీడియోస్తో ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, తాజాగా మరో వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే పోస్ట్ చేసిన వీడియోలకు భిన్నంగా ఈసారి స్పెషల్గా నడుస్తూ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. ఆగస్టు 7వ తేదీన జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, గురువారం రాత్రి స్పెషల్ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. దేశ ప్రజలంతా చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అంతే కాదు, నెటిజన్లు గెట్ రెడీ విత్ మీ (GRWM) వీడియోలను షేర్ చేయాలని కోరారు. ఆ సమయంలో జెన్ జీ లాంగ్వేజ్ను ఉపయోగించడం గమనార్హం.
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రధాని మోదీ దేశంలోని సాంప్రదాయ కళానైపుణ్యాన్ని, స్థానిక నేతలను ప్రోత్సహించడానికి డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్స్ ఉపయోగించుకోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. భారతదేశ చేనేత ఉత్పత్తుల వైవిధ్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో, మోదీ గురువారం ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఈ క్రియేటివ్ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించారు.
"ఆగస్టు 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం. మన దేశ చేనేత ఉత్పత్తుల వైవిధ్యాన్ని పాపులర్ చేద్దాం. మీకు నచ్చిన చేనేత ఉత్పత్తులతో చేసిన జీఆర్డబ్ల్యూఎం వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి. #NationalHandloomDay హ్యాష్ట్యాగ్ని ఉపయోగించడం మర్చిపోకండి" అని మోదీ అన్నారు. తన టేబుల్పై ఉంచిన కండువాల్లోంచి కాషాయ రంగు కండువా తీసుకొని తన భుజంపై వేసుకుంటూ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మోదీ చేసిన ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) says, "Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular. Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media. Don’t forget to use #NationalHandloomDay."… pic.twitter.com/Ctis4vpH80— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
రాష్ట్రపతి భవన్లో వేడుకలు
కేంద్ర జౌళి శాఖ (మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్) ఆగస్టు 7న దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ సాంస్కృతిక కేంద్రంలో 12వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం, దేశ సాంస్కృతిక, ఆర్థికాభివృద్ధికి చేనేత కార్మికులు అందిస్తున్న సహకారాన్ని గుర్తించడం, భారత చేనేత వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించడం. జౌళి శాఖ అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఈ వేడుకలకు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్, సహాయ మంత్రి పబిత్రా మార్గరీటా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంత్ కబీర్ హ్యాండ్లూమ్ అవార్డు గ్రహీతలు, జాతీయ చేనేత అవార్డు గ్రహీతలు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హాజరవుతారు.
అవార్డుల ప్రదానం
2025 సంవత్సరానికిగాను 3 సంత్ కబీర్ హ్యాండ్లూమ్ అవార్డులు, 19 నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ అవార్డులతో కలిపి మొత్తం 22 అవార్డులను చేనేత కార్మికులకు అందజేస్తారు. అవార్డు గెలుచుకున్న చేనేత వస్త్రాల ప్రదర్శనతో పాటు, సాంప్రదాయ 'కాని', వాల్ హ్యాంగింగ్ నేత ప్రక్రియలను ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శిస్తారు. అలాగే భారతదేశ విభిన్న చేనేత సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే నాలుగు ప్రత్యేక స్మారక తపాలా స్టాంపులను ఈ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. "ఎర్త్.రూట్.థ్రెడ్- ఆల్ డైయిడ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్స్టైల్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియా", "హ్యాండ్లూమ్ అవార్డ్స్ బుక్ 2025" అనే రెండు ముఖ్యమైన పుస్తకాలను ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ ప్రధాన వేడుకలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రదర్శనలు, డిజైనర్ సదస్సులు (కాన్క్లేవ్లు) కూడా నిర్వహించనున్నారు.
చేనేత రంగం ప్రాధాన్యత
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలో చేనేత రంగం 35 లక్షల కంటే ఎక్కువ మందికి జీవనోపాధిని అందిస్తోంది. ఇందులో 70 శాతానికి పైగా మహిళా కార్మికులే ఉండటం గమనార్హం. పర్యావరణ హితమైన పద్ధతులకు ఈ రంగం సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. 1905 ఆగస్టు 7న ప్రారంభమైన 'స్వదేశీ ఉద్యమం' జ్ఞాపకార్థం ఏటా ఆగస్టు 7ను జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. దేశీయ పరిశ్రమలకు, చేనేత రంగానికి ఈ ఉద్యమం పెద్ద ఊపునిచ్చింది. 2015లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెన్నైలో ఈ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి చేనేత రంగాన్ని రక్షించడానికి, ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం కృషిచేస్తూ ఉంది.
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