దేశ విభజన బాధితులకు ప్రధాని మోదీ నివాళి- సామరస్యం, సౌభ్రాతృత్వం కోసం పిలుపు
'దేశ విభజన భయాందోళనల సంస్మరణ దినం' సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
Published : August 14, 2026 at 8:25 AM IST
Modi On Partition Horrors Remembrance Day : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ విభజన సమయంలో తీవ్ర విషాదాన్ని, కష్టాలను ఎదుర్కొన్న బాధితులను స్మరించుకున్నారు. దేశ విభజన భయాందోళనల సంస్మరణ దినం (పార్టిషన్ హారర్స్ రిమెంబరెన్స్ డే) సందర్భంగా వారికి నివాళులర్పించిన ప్రధాని, విభజన వల్ల ప్రభావితమైన ప్రజల ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని కొనియాడారు. ఆ విషాద ఘటనలు మిగిల్చిన గాయాలను గుర్తుంచుకోవడంతో పాటు, దేశంలో ఐక్యత, సామరస్యం, సౌభ్రాతృత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు. గతం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, ప్రజల మధ్య ఐక్యతను కాపాడుకోవడం ద్వారా బలమైన, సమైక్య భారతదేశాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు.
Today we mark #PartitionHorrorsRemembranceDay. We recall the courage of all those who were impacted by Partition. It was a moment in history that tore apart several lives…families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured.— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
At the same time,…
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए, सद्भावना और एकजुटता की… pic.twitter.com/lzLu5wbiXb— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026