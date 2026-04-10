భారత మహిళలకు ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పాలి: కాంగ్రెస్
మహిళ రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుపై మోదీ సర్కార్ యూటర్న్- అందుకు క్షమాపణలు చెప్పాలి- కాంగ్రెస్ డిమాండ్
Published : April 10, 2026 at 1:15 PM IST
Cong Demands Modi Apology To Women : మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుపై మోదీ ప్రభుత్వం యూటర్న్ తీసుకుందని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. మోదీ సర్కార్ తన పాలనా వైఫల్యాలను, విదేశాంగ విధానంలో తగిలిన ఎదురుదెబ్బలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. 2024 ఎన్నికల నుంచే తాము 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం-2023' (మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం)ను అమలు చేయాలని కోరుతున్నామని, కానీ అలా చేయకుండా జాప్యం చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ భారత మహిళలకు 'క్షమాపణ' చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది.
The Prime Minister has started writing articles in the media trying to project himself as the sole champion of women’s reservation in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha from 2029 onwards.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 10, 2026
Actually he owes an apology to the women of India. When the Nari Shakti Vandan Adhiniyam,…
"2023లో పార్లమెంట్ ఏకగ్రీవంగా నారీ శక్తి వందన్ అధినియంను ఆమోదించింది. దానిని 2024 నుంచే అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. కానీ మోదీ సర్కార్ దానికి అంగీకరించలేదు. అందుకే ప్రధాని మోదీ భారత మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. జనగణన, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామని ప్రధాని కాలయాపన చేశారు. నారీ శక్తి వందన్ అధినియంను అమలు చేయడంలో విఫలమయ్యారు."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ నేత, ఎక్స్ పోస్టు
ఎన్నికల సంఘం కేంద్ర హోం శాఖకు లోబడి పనిచేస్తోందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. 'అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో 30 నెలల తర్వాత ప్రధాని తన మనస్సు మార్చుకున్నారు. వాస్తవానికి జనగణన, పునర్విభజనను మనం మర్చిపోవాలని మోదీ కోరుకుంటున్నారు. 2027 నాటికి ఫలితాలు వస్తాయని సెన్సెస్ రిజిస్ట్రార్ స్పష్టంగా చెప్పినప్పటికీ ఆయన ఇలా చేస్తున్నారు. తమిళనాడు, బంగాల్ మహిళలు బీజేపీ వైపు మొగ్గుచూపుతారనే ఆశతో ఇదంతా చేస్తున్నారు. ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లో మరే ఇతర అంశంపై మాట్లాడడానికి బీజేపీ దగ్గర సరైన మ్యాటర్ లేదు' అని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు.
మోదీ కపటత్వానికి హద్దులు లేవు!
పైగా మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుపై తీసుకున్న యూటర్న్కు కూ డా మోదీ క్రెడిట్ తీసుకోవడంపై జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. "ఆయన వంచనకు, కపటత్వానికి అసలు హద్దులు లేవు. తన పాలనా వైఫల్యాలను, విదేశాంగ విధానంలో ఎదురైన దెబ్బలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మోదీ ఇదంతా చేస్తున్నారు" అని ఆరోపించారు.
మోదీ ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టానికి ప్రతిపాదించిన సవరణలు కేవలం శాసన ప్రక్రియ మాత్రమే కాదని, ఇది కోట్లాది భారత మహిళల ఆకాంక్షలకు ప్రతిబింబమని మోదీ గురువారం పేర్కొన్నారు. ఇందుకు ఎంపీలు అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. తన వెబ్సైట్ narendramodi.inలో ఓ పోస్టు పెడుతూ, 'మహిళళు పురోగమించినప్పుడే సమాజం పురోగమిస్తుందనే సూత్రానికి ఈ చొరవ ఒక నిదర్శనమని' పేర్కొన్నారు. రానున్న 2029 లోక్సభ ఎన్నికలు, వివిధ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మహిళా రిజర్వేషన్లతోనే నిర్వహించడం అత్యవసరం అని ఆయన అన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య పునాదులను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, సమానత్వం, సమగ్రత పట్ల మన నిబద్ధతను చాటిచెప్పడానికి ఒక అవకాశమని పేర్కొన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లను ముందుకు తీసుకెళ్లే ముఖ్యమైన బిల్లుపై చర్చించి, ఆమోదించడానికి ఏప్రిల్ 16న పార్లమెంట్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతుందని మోదీ తెలిపారు. ఇందుకోసం పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలను పొడిగించారు. దీని ప్రకారం ఏప్రిల్ 16 నుంచి 19 వరకు మూడు రోజుల పాటు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు జరుగుతాయి. 2029 సాధారణ ఎన్నికల నుంచి 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' అమలు చేసేలా ఈ సమావేశాల్లో సవరణలు చేయనున్నారు.
33 శాతం రిజర్వేషన్లు
లోక్సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే నిబంధనను 2023లో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తీసుకువచ్చారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ చట్టం ప్రకారం 2027 జనగణన ఆధారంగా నియోజక వర్గాల పునర్విభజన పూర్తయిన తర్వాతే దానిని అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే 20234 నాటికి గానీ మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలులోకి తీసుకురావడం కుదరదు. అందుకే, 2029 ఎన్నికల నుంచే దీనిని అమలు చేయడానికి వీలుగా చట్టాన్ని సవరించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. వాస్తవానికి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం 2027 జనగణనను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు 2011 జనగణనను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని మోదీ సర్కార్ యోచిస్తోంది. ఇదే ప్రక్రియను రాష్ట్ర అసెంబ్లీలకు కూడా వర్తింపజేస్తారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య 543 నుంచి 816కు పెరుగుతుంది. ఇందులో 273 స్థానాలు మహిళలకు రిజర్వ్ అవుతాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు కేటాయించిన సీట్లలో కూడా వర్టికల్ బేసిస్ (నిలువు వరుస) పద్ధతిలో అంతర్గత రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు.
