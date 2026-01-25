'ఓటేయడం పవిత్రమైన రాజ్యాంగ హక్కు- నారీ శక్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలపరుస్తోంది'- ప్రధాని మోదీ లేఖ
ఓటు హక్కు హక్కే కాదు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే బాధ్యత- ఈసీఐకి అభినందనలు తెలిపిన ప్రధాని- మై ఇండియా, మై ఓట్ థీమ్తో వేడుకలు
Published : January 25, 2026 at 10:39 AM IST
National Voters Day 2026 Modi : జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా మై భారత్ వాలంటీర్లకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక లేఖ కూడా రాశారు. తమ చుట్టుపక్కల ఎవరో ఒకరు తొలిసారి ఓటరుగా నమోదైతే, ఆ సందర్భాన్ని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆయన సూచించారు. యువత ఓటర్లుగా మారే క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా మలచాలని కోరారు. ఆ లేఖలో భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యంగా, అలాగే మాతృ ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రధాని అభివర్ణించారు.
శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న చర్చా సంస్కృతి, సంభాషణల సంప్రదాయాలే భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులని గుర్తు చేశారు. 1951లో ప్రారంభమైన తొలి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నాయని గుర్తుచేస్తూ, అప్పటి నుంచి భారత ప్రజలలోని సహజ ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. "ఓటరు కావడం ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యున్నత హక్కు, అత్యున్నత బాధ్యత. ఓటు వేయడం పవిత్రమైన రాజ్యాంగ హక్కు. ఇది భారత్ భవిష్యత్తులో భాగస్వామ్యం కావడానికి మార్గం" అని ప్రధాని తెలిపారు.
ఓటర్లే భాగ్య విధాతలు!
దేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఓటర్లే భాగ్య విధాతలని ఆయన పేర్కొన్నారు. తొలిసారి ఓటు వేయబోయే యువ ఓటర్లపై ప్రధాని ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. వారి జీవితాల్లో ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన ఘట్టమని పేర్కొన్నారు. కుటుంబాలు, నివాస సంఘాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు యువత ఓటింగ్ వయసుకు చేరుకున్నప్పుడు ఆ క్షణాన్ని పండుగలా జరపాలని సూచించారు. అలా చేయడం ద్వారా వారు కొత్త బాధ్యతను గర్వంగా స్వీకరించేలా చేయవచ్చన్నారు.
ఎన్నికలను "ప్రజాస్వామ్య పండుగ"గా అభివర్ణించిన ప్రధాని, హిమాలయాల నుంచి దీవుల ప్రాంతాల వరకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఉత్సాహంగా ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్నారని గుర్తు చేశారు. విభిన్న ప్రాంతాలు, భిన్న సంస్కృతులు ఉన్నప్పటికీ, ఒకే ప్రజాస్వామ్య ఆత్మతో ప్రజలు ముందుకు సాగుతున్నారని అన్నారు. మహిళల పాత్రను కూడా ప్రధాని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా యువతులైన నారీ శక్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నారని చెప్పారు. ఓటరు నమోదు, ఓటింగ్పై అవగాహన పెంచేందుకు మై భారత్ వాలంటీర్లు చురుకుగా పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. బలమైన ప్రజాస్వామ్యం, అభివృద్ధి చెందిన, సమగ్ర, స్వయం సమృద్ధ భారత్ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరం కృషి చేయాలని ప్రధాని తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
'ప్రజాస్వామ్య విలువలపై విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునే రోజు'
అదే సమయంలో దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మోదీ. ఓటు వేయడం కేవలం రాజ్యాంగ హక్కు మాత్రమే కాదని, దేశ భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో ప్రతి పౌరుడికి ఉన్న కీలక బాధ్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలపై విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం మంచి అవకాశమని ప్రధాని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. "జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మన ప్రజాస్వామ్య విలువలపై విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునే రోజు. భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలను బలోపేతం చేయడంలో చేస్తున్న కృషికి నా అభినందనలు. ఓటరు కావడం ఒక రాజ్యాంగ హక్కు మాత్రమే కాదు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ముఖ్యమైన బాధ్యత. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియల్లో భాగస్వాములమై వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి తోడ్పడుదాం" అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యం మసకబారుతోంది: ఖర్గే
మరోవైపు, ఎన్నికల సంఘం వంటి సంస్థలు నిరంతర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయని, అందువల్ల ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ సాగించడమే కాకుండా నిజంగా అభివృద్ధి చెందేలా వాటి స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడుకోవడం తమ బాధ్యత అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే అన్నారు. ఓటు చోరీ, ప్రణాళిక లేని SIR ద్వారా ఓటు హక్కును లాక్కోవడం వల్ల భారత ప్రజాస్వామ్యం మసకబారుతుందని ఆరోపించారు. జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా పోస్ట్ చేసిన ఖర్గే, దేశ భవిష్యత్తు దాని ప్రజలదేనని, మన సమష్టి స్వరం మన ఉమ్మడి విధిని రూపొందించగలదని శక్తివంతమైన జ్ఞాపిక అని అన్నారు.
ప్రతి ఏడాది జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, ప్రతి పౌరుడిలో ఓటు హక్కుపై అవగాహన పెంచడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ రోజునే 1950లో భారత ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవానికి "మై ఇండియా, మై ఓట్" అనే థీమ్ను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.