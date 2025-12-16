Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

జోర్డాన్‌- భారత్ పాత సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవాలి: ప్రధాని మోదీ

జోర్డాన్ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- పాత సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవాలని సూచన

PM Modi
PM Modi (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi On India Jordan Relations : ప్రపంచానికి కొత్త వృద్ధి ఇంజిన్, సరఫరా గొలుసు అవసరం ఉందని ఈ డిమాండ్‌ను తీర్చడంలో భారత్‌, జోర్డాన్‌లు కలిసి కీలక పాత్ర పోషించగలవని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మూడో దేశాల పర్యటనలో భాగంగా జోర్డాన్‌లో పర్యటిస్తున్న మోదీ అమ్మాన్‌లో జరిగిన భారత్- జోర్డాన్ బిజినెస్ ఫోరమ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించిన ప్రధాని జోర్డాన్‌కు భారత్‌ మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉందని గుర్తు చేశారు.

జోర్డాన్‌తో దీర్ఘకాలిక సంబంధాన్ని నిర్మించుకునేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. ఒకప్పుడు గుజరాత్ నుంచి పెట్రా మీదుగా ఐరోపాకు వాణిజ్యం జరిగేదని ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇరుదేశాల భవిష్యత్ శ్రేయస్సు కోసం పాత సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవాలని మోదీ సూచించారు.

'భారత వృద్ధి రేటు 8 శాతానికి పైగా ఉంది. ఉత్పాదకత, సుపరిపాలన, ఆవిష్కరణల ఆధారిత విధానాల ఫలితంగా ఇది సాధ్యమైంది. జోర్డాన్‌ నుంచి వచ్చే వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులకు కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయి.భారత్‌ వేగవంతమైన వృద్ధిలో మీరు భాగస్వామి కావచ్చు. మీ పెట్టుబడులపై గొప్ప రాబడి కూడా వస్తుంది. ఇవాళ ప్రపంచానికి ఒక కొత్త వృద్ధి చోదకం కావాలి. విశ్వసనీయమైన సరఫరా గొలుసు అవసరం ఉంది. ఈ అవసరాన్ని తీర్చడంలో భారత్‌, జోర్డాన్‌లు కలిసి కీలక పాత్ర పోషించగలవు' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

TAGGED:

INDIA JORDAN RELATIONS
MODI JORDAN VISIT
MODI JORDAN VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.