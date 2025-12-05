ఒత్తిళ్లకు లొంగని సాహసోపేత నేత మోదీ- అమెరికా మాట కూడా వినలేదు : పుతిన్
ప్రధాని మోదీని కొనియాడిన పుతిన్
Published : December 5, 2025 at 9:06 AM IST
Putin On Modi : అమెరికా సహా ఏ దేశం నుంచి ఒత్తిళ్లు ఎదురైనా లొంగని సాహసోపేత నేత భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కొనియాడారు. మోదీ అంత ఈజీగా ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోయే మనిషి కాదన్నారు. తప్పకుండా భారతీయులంతా ప్రధాని మోదీని చూసి గర్వించొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఘర్షణకు తావు ఇవ్వకుండా దృఢమైన, ముక్కుసూటి వైఖరితో మోదీ వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ఉక్రెయిన్తో తాము కూడా సైనిక ఘర్షణను కోరుకోలేదని, కేవలం తమ చట్టబద్ధమైన హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని మాత్రమే భావించామని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు భారత్ కూడా అదే చేస్తోందన్నారు. భారత్కు చెందిన ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రష్యా ప్రెసిడెంట్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మోదీ నాతో అలా చెబుతుంటారు
వ్యక్తిగతంగా, ప్రభుత్వాల స్థాయిలో ప్రధాని మోదీతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని పుతిన్ తెలిపారు. ఉమ్మడి విశ్వాసం, దీర్ఘకాలిక సహకార భావనతో తామిద్దరం కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు చెప్పారు. సవాళ్లతో కూడిన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని పనిచేసే తత్వం ప్రధాని మోదీకి ఉందన్నారు. ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ మిషన్ను ఆ కోవలోనే చూడాల్సి ఉంటుందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను వికాస పథంలో వేగంగా మున్ముందుకు తీసుకెళ్లే మోదీ విజన్కు ప్రతీక ఇలాంటి కార్యక్రమాలని తెలిపారు. చాలా విభాగాల్లో భారత్-రష్యా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయని, తమ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ ప్రాక్టికల్ కోణం దాగి ఉందన్నారు. తనను కలిసిన ప్రతిసారీ అది చేద్దాం, ఇది చేద్దాం, ఆ రంగాన్ని చూద్దాం, ఈ రంగాన్ని చూద్దాం అని మోదీ చెబుతుంటారని పుతిన్ చెప్పుకొచ్చారు. మోదీ చెప్పేవన్నీ తాను లిస్ట్ చేసుకుంటానని, ఇద్దరి చొరవ వల్లే ఇప్పుడు భారత్ - రష్యాలు చాలా రంగాల్లో కలిసి పనిచేసే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఈ ఏడాది చైనాలో ఎస్సీఓ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీతో కలిసి కార్ రైడ్ చేశానని, అది తమ స్నేహసంబంధాలకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.
నా కారులోకి మోదీని నేనే ఆహ్వానించాను
"చైనాలో ఎస్సీఓ సదస్సు సందర్భంగా ఎవరి కార్లు వారు ఎక్కేందుకు మేం బయలుదేరాం. ఈక్రమంలో నేనే ప్రధాని మోదీని పలకరించాను. మనం ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామా ? అని అడిగాను. అందుకు మోదీ ఓకే చెప్పారు. ఇందులో రహస్య పథకమేదీ దాగి లేదు. నా కారులో కూర్చొని ఇద్దరం పాత స్నేహితుల్లా మాట్లాడుకున్నాం. మేం మాట్లాడుకోవడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. వాటిపై చర్చించుకున్నాం. చివరకు ఎస్సీఓ సదస్సు వేదిక వచ్చాక, కారులో నుంచి దిగాం. మేం చర్చించుకోవాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయనేది దీని సారాంశం. నా మిత్రుడు మోదీతో మళ్లీ భేటీ కాబోతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని పుతిన్ వివరించారు.
నాటి తీరులో నేటి భారత్ను చూడకూడదు
"ఇప్పుడు ప్రపంచంలో కొత్త శక్తి కేంద్రాలు ఏర్పడుతున్నాయి. భారత్ కూడా ప్రపంచ ప్రధాన శక్తి. ఇది 77 ఏళ్ల కిందటి ఇండియా కాదు. నాటి తీరులో నేటి భారత్ను చూడకూడదు. భారత్ ఇప్పుడు బ్రిటీష్ కాలనీ కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. వాస్తవాన్ని ప్రతీ ఒక్కరు అంగీకరించాలి. ప్రపంచం వేగంగా మారుతున్నా భారత్-రష్యా అనుబంధం నిలకడగా కొనసాగుతోంది. భారత్ - రష్యా సంబంధాలకు 7 దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. అంతర్జాతీయ సుస్థిరత కోసం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు మించిన రేంజులో భారత్, రష్యా సహకార భావన ఉంటుంది" అని పుతిన్ తెలిపారు.
పుతిన్కు భగవద్గీతను బహూకరించిన మోదీ
భారత పర్యటనలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ రష్యన్ భాషలోని భగవద్గీతను బహూకరించారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫొటోను ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ షేర్ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తి మంత్రాలు భగవద్గీత బోధనలు అని ఈ ట్వీట్లో ఆయన రాశారు. గురువారం సాయంత్రం దిల్లీలోని పాలం ఎయిర్పోర్ట్లో పుతిన్కు ప్రధాని మోదీ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి ఒకే కారులో లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్లోని ప్రధాని నివాసానికి చేరుకున్నారు. అక్కడే పుతిన్కు భగవద్గీతను మోదీ బహూకరించారు.