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మోదీ తన స్నేహితుడు ట్రంప్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఆపాలి : కాంగ్రెస్

భారత ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఏ వాణిజ్య ఒప్పందంపైనా సంతకం చేయవద్దని సూచన

Congress on US Trade Deal :
Congress on US Trade Deal : (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 11:18 AM IST

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Congress on US Trade Deal : అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్ భారత్‌లో పర్యటిస్తున్న వేళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై విరుచుకుపడింది కాంగ్రెస్​. మోదీ తన 'మంచి స్నేహితుడు' అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఆపాలని చెప్పింది. ప్రస్తుతం భారత ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఏ వాణిజ్య ఒప్పందంపైనా సంతకం చేయవద్దని తెలిపింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని పేర్కొంది. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించిన మలేషియా నుంచి మోదీ ప్రభుత్వం స్ఫూర్తి పొందాలని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరామ్ రమేష్ అన్నారు.

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CONGRESS ON US TRADE DEAL
CONGRESS ON US TRADE DEAL

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