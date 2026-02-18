ETV Bharat / bharat

గూగుల్ సీఈఓ సుందర్​ పిచాయ్​తో మోదీ భేటీ- AIపై చర్చ!

గూగుల్​తో కలిసి భారత విద్యార్థులు, నిపుణులు కలిసి పనిచేసే అవకాశం- భేటీలో దీనిపైనే ప్రధానంగా చర్చ!

Published : February 18, 2026 at 3:14 PM IST

PM Modi Meets Google CEO : దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరుగుతున్న 'ఏఐ ఇంపాక్ట్​ సమ్మిట్​ 2026' సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం పలువురు ప్రపంచ దేశాధినేతలు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు. ముఖ్యంగా గూగుల్ సీఈఓ గూగుల్, దాని మాతృసంస్థ ఆల్ఫాబెట్​ ఇంక్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్​తో సమావేశమయ్యారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంలో భారత్​ చేస్తున్న కృషి గురించి, అలాగే భారతీయ విద్యార్థులు, నిపుణులతో కలిసి గూగుల్ ఈ ఏఐ రంగంలో ఎలా ముందుకు సాగవచ్చనే అంశంపై ఆయనతో చర్చించారు. ఈ భేటీ తరువాత ప్రధాని మోదీ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.

"దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​ సందర్భంగా గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్​ను కలవడం సంతోషంగా ఉంది. ఏఐ రంగంలో భారత్ చేస్తున్న కృషి గురించి, అలాగే మన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు, నిపుణులు గూగుల్​తో కలిసి పనిచేసే అవకాశాల గురించి చర్చించాం."
- ప్రధాని మోదీ

ఫిన్లాండ్ ప్రధానితో చర్చలు
అలాగే ప్రధాని మోదీ, ఫిన్లాండ్​ ప్రధాని పెటెరి ఒర్పొతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. భారత్​-ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందానికి (ఎఫ్​టీఏ) మద్దతు ఇస్తున్న ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం భారత్​-ఈయూ సంబంధాల్లో ఒక స్వర్ణయుగాన్ని ప్రారంభిస్తుందని మోదీ ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రానున్న కాలంలో భారత్​, ఫిన్లాండ్​ల వాణిజ్యాన్ని రెట్టింపు చేయడంతోపాటు, 6జీ టెక్నాలజీ, క్లీన్ ఎనర్జీ, బయో ప్యూయెల్స్​ లాంటి భవిష్యత్​ టెక్నాలజీల్లో పరస్పర సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని నిర్ణయించారు.

స్పెయిన్ అధ్యక్షుడితో మోదీ భేటీ
స్పెయిన్ అధ్యక్షుడు పెడ్రో సాంచెజ్​తోనూ ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో ఇరుదేశాలు రక్షణ, భద్రత, సాంకేతిక రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.

ఈ సందర్భంగా 2026 సంవత్సరాన్ని భారత్​-స్పెయిన్ సంస్కృతి, పర్యాట, ఏఐ ఏడాదిగా జరుగుకుంటున్నట్లు ప్రదాని మోదీ ప్రకటించారు. ఇది ఇరుదేశాల ప్రజల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని అన్నారు. స్పెయిన్ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులు భారత్​కు రావడం పట్ల​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

భారత్ ఐటీ రంగానికి ఊతం
దిల్లీని భారత్​ మండపంలో ఫిబ్రవరి 16న మొదలైన ఈ ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​ ఫిబ్రవరి 20 వరకు కొనసాగనుంది. గ్లోబల్ సౌత్​(ఆర్థికంగా వెనుకబడిన దేశాలు)లో నిర్వహిస్తున్న మొదటి అంతర్జాతీయ ఏఐ సదస్సు ఇదే కావడం గమనార్హం. 'సర్వజన హితాయ, సర్వజన సుఖాయ', 'మానవాళి కోసం ఏఐ' అనే నినాదంతో, 'పీపుల్​, ప్లానెట్​, ప్రోగ్రెస్​' అనే మూడు సూత్రాలతో భారత్​ దీనిని నిర్వహిస్తోంది.

సోమవారం ప్రధాని మోదీ ఈ సమ్మిట్​కు స్వయంగా వచ్చి పర్యవేక్షించారు. ఈ ఎక్స్​పోలో 600కిపైగా స్టార్టప్​లు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి. అంతేకాదు ఏఐ వ్యవస్థలో అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని చాటిచెప్పేలా 13 దేశాల పెవిలియన్లు కూడా అందులో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమ్మిట్​కు 110కిపైగా దేశాలు, 20 మందికి పైగా వివిధ దేశాధినేతలు, 45 మందికి పైగా మంత్రులు, 30 అంతర్జాతీయ సంస్థలు, 500 మందికి పైగా గ్లోబల్ ఏఐ లీడర్లు పాల్గొంటున్నారు.

ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, "భారత ఏఐ రంగానికి ఇది ఒక గొప్ప సవాలుతో కూడుకున్న అవకాశం. 2030 నాటికి భారత ఐటీ రంగం 400 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఏఐ ఆధారిత అవుట్​సోర్సింగ్​, ఆటోమేషన్ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది" అని పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

