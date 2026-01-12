ETV Bharat / bharat

జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌తో ప్రధాని మోదీ భేటీ- ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు

జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడ్రిక్‌ మెర్జ్‌తో కలిసి కైట్‌ ఫెస్టివల్‌ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- సబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీకి నివాళులర్పించిన జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడ్రిక్‌ మెర్జ్‌

PM Modi Meets German Chancellor
PM Modi Meets German Chancellor (narendra modi Youtube)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
PM Modi Meets German Chancellor : భారత పర్యటనకు వచ్చిన జర్మనీ ఛాన్సలర్​ ఫ్రెడ్రిక్‌ మెర్జ్‌తో సమావేశమయ్యారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. గుజరాత్​ రాజధాని గాంధీనగర్​​లో ఇరు దేశాధినేతలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చించారు. ఇందులో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్​, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్​, విదేశాంక కార్యదర్శి విక్రమ్​ మిస్రీ పాల్గొన్నారు. వాణిజ్యం సహా పెట్టుబడులు, శాస్త్ర, సాంకేతికం, విద్య, నైపుణ్యం, రక్షణ, భద్రత, పరిశోధన రంగాల్లో సంబంధాల బలోపేతంపై చర్చించారు.

అంతకుముందు గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ కైట్‌ ఫెస్టివల్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడ్రిక్‌ మెర్జ్‌తో కలిసి కైట్‌ ఫెస్టివల్‌ను మోదీ ఆరంభించారు. అనంతరం జర్మనీ ఛాన్స్‌లర్‌ ఫ్రెడ్రిక్‌ మెర్జ్‌తో కలిసి ప్రధాని మోదీ గాలిపటం ఎగురవేశారు. ప్రాంగణంలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను ఇరువురు నేతలు తిలకించారు. మెర్జ్‌తో కలిసి సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన ప్రధాని మోదీ మహాత్మ గాంధీకి నివాళులర్పించారు.

