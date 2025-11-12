దిల్లీ పేలుడు కుట్రదారులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం- ప్రధాని మోదీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఎల్ఎన్జేపీలో బాధితులను పరామర్శించిన ప్రధాని మోదీ- భూటాన్ పర్యటన ముగించుకుని దిల్లీకి రాగానే ఆస్పత్రికి ప్రధాని
Published : November 12, 2025 at 3:19 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 3:25 PM IST
PM Modi Meets Delhi Blast Victims : దిల్లీ పేలుడు వెనుకున్న కుట్రదారులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. కుట్రదారులను వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదని, వారిని చట్టం ముందు నిలబెడతామని స్పష్టం చేశారు. భూటాన్ పర్యటన ముగించుకుని దిల్లీకి వచ్చిన మోదీ, వెంటనే 'లోక్నాయక్ జై ప్రకాశ్ నారాయణ్ (ఎల్ఎన్జేపీ) ఆసుపత్రి'కి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు. బాధితులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ తరువాత దిల్లీ పేలుడు కుట్రదారులను వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు. సీనియర్ అధికారులు, వైద్యులు బాధితుల పరిస్థితిని, అందిస్తున్న చికిత్స వివరాలను ప్రధానికి వివరించారు. కాగా, కాసేపట్లో ప్రధాని ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.
PM Modi says, " went to lnjp hospital and met those injured during the blast in delhi. praying for everyone’s quick recovery. those behind the conspiracy will be brought to justice!" pic.twitter.com/5lvQA2QlUQ— ANI (@ANI) November 12, 2025
వాస్తవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భూటాన్ పర్యటనలో ఉండగా ఈ పేలుడు జరిగింది. దీనితో ఆయన ఈ పేలుడుకు కారణమైన వారిని ఎవ్వరినీ వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. ఈ రోజు నేను చాలా బరువైన హృదయంతో ఇక్కడికి వచ్చాను. నిన్న సాయంత్రం దిల్లీలో జరిగిన భయంకరమైన ఘటన అందరినీ తీవ్రంగా బాధపెట్టింది. బాధిత కుటుంబాల బాధను నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఈ దాడి వెనుక ఉన్న కుట్రదారులను వదిలిపెట్టం. బాధ్యులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం" అని గట్టిగా హెచ్చరించారు.
పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్లో ఏముదంటే?
సోమవారం సాయంత్రం రెడ్ఫోర్ట్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో హ్యూందాయ్ ఐ20 కారులో పేలుడు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, ఇంకా అనేక మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. సోమవారం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బాధితులను పరామర్శించారు. కాగా, బాధితులు ఉన్న ఎల్ఎన్జేపీ ఆసుపత్రి చుట్టూ భద్రతాదళాలను మోహరించారు. అయితే దిల్లీ పేలుడు బాధితుల ప్రాథమిక పోస్ట్మార్టం రిపోర్టులో కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. పేలుడు ధాటికి చాలా మంది ఎముకలు విరిగిపోవడం, తలకు గాయాలు, ఊపిరితిత్తులు, చెవులు పాడయ్యాయని, చివరికి కడుపులోని పేగులు కూడా పగిలిపోయాయని పోస్ట్మార్టంలో ఉంది. అంతేకాదు తీవ్రమైన రక్తస్రావంతో మరణాలు సంభవించాయని, పేలుడు ధాటికి శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బుధవారం తెల్లవారుజామున ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (ఎఫ్ఎస్ఎల్)- కారు పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీ తల్లి డీఎన్ఏను సేకరించింది.
పేలుడు వెనుక జైషే మెహమ్మద్
దిల్లీ కారు పేలుడు వెనుక జైషే మెహమ్మద్ హస్తం ఉందనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. అందుకే దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) సమగ్ర దర్యాప్తు కోసం ఓ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కాగా, దిల్లీ పేలుడుపై చర్చించడానికి ప్రధాని మోదీ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (సీసీఎస్) సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించనున్నారు.
26/11 తరహా దాడులకు కుట్ర
దిల్లీ పేలుడు ఘటన వెనుకున్న ఉగ్రవాదుల పెద్ద కుట్ర ఉందని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా దర్యాప్తు అధికారులు తవ్వే కొద్దీ ఘటనకు సంబంధించిన సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉగ్రవాదులు 26/11 ముంబయి దాడుల తరహాలో దేశ రాజధానిలో వరుస పేలుళ్లకు పథక రచన చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్రవాదులు ఎర్రకోటతో పాటు ఇండియా గేట్, కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్, గౌరీశంకర్ ఆలయం వంటి ప్రముఖ కట్టడాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.