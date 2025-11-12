ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు కుట్రదారులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం- ప్రధాని మోదీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్​

ఎల్‌ఎన్‌జేపీలో బాధితులను పరామర్శించిన ప్రధాని మోదీ- భూటాన్‌ పర్యటన ముగించుకుని దిల్లీకి రాగానే ఆస్పత్రికి ప్రధాని

Published : November 12, 2025 at 3:19 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 3:25 PM IST

PM Modi Meets Delhi Blast Victims : దిల్లీ పేలుడు వెనుకున్న కుట్రదారులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. కుట్రదారులను వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదని, వారిని చట్టం ముందు నిలబెడతామని స్పష్టం చేశారు. భూటాన్​ పర్యటన ముగించుకుని దిల్లీకి వచ్చిన మోదీ, వెంటనే 'లోక్​నాయక్​ జై ప్రకాశ్​ నారాయణ్​ (ఎల్​ఎన్​జేపీ) ఆసుపత్రి'కి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు. బాధితులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ తరువాత దిల్లీ పేలుడు కుట్రదారులను వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు. సీనియర్ అధికారులు, వైద్యులు బాధితుల పరిస్థితిని, అందిస్తున్న చికిత్స వివరాలను ప్రధానికి వివరించారు. కాగా, కాసేపట్లో ప్రధాని ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.

వాస్తవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భూటాన్ పర్యటనలో ఉండగా ఈ పేలుడు జరిగింది. దీనితో ఆయన ఈ పేలుడుకు కారణమైన వారిని ఎవ్వరినీ వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. ఈ రోజు నేను చాలా బరువైన హృదయంతో ఇక్కడికి వచ్చాను. నిన్న సాయంత్రం దిల్లీలో జరిగిన భయంకరమైన ఘటన అందరినీ తీవ్రంగా బాధపెట్టింది. బాధిత కుటుంబాల బాధను నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఈ దాడి వెనుక ఉన్న కుట్రదారులను వదిలిపెట్టం. బాధ్యులను చట్టం ముందు నిలబెడతాం" అని గట్టిగా హెచ్చరించారు.

పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్​లో ఏముదంటే?
సోమవారం సాయంత్రం రెడ్​ఫోర్ట్​ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో హ్యూందాయ్​ ఐ20 కారులో పేలుడు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, ఇంకా అనేక మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. సోమవారం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా బాధితులను పరామర్శించారు. కాగా, బాధితులు ఉన్న ఎల్​ఎన్​జేపీ ఆసుపత్రి చుట్టూ భద్రతాదళాలను మోహరించారు. అయితే దిల్లీ పేలుడు బాధితుల ప్రాథమిక పోస్ట్​మార్టం రిపోర్టులో కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. పేలుడు ధాటికి చాలా మంది ఎముకలు విరిగిపోవడం, తలకు గాయాలు, ఊపిరితిత్తులు, చెవులు పాడయ్యాయని, చివరికి కడుపులోని పేగులు కూడా పగిలిపోయాయని పోస్ట్​మార్టంలో ఉంది. అంతేకాదు తీవ్రమైన రక్తస్రావంతో మరణాలు సంభవించాయని, పేలుడు ధాటికి శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బుధవారం తెల్లవారుజామున ఫోరెన్సిక్ సైన్స్​ లాబొరేటరీ (ఎఫ్​ఎస్ఎల్)- కారు పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న డాక్టర్ ఉమర్​ ఉన్​ నబీ తల్లి డీఎన్​ఏను సేకరించింది.

పేలుడు వెనుక జైషే మెహమ్మద్​
దిల్లీ కారు పేలుడు వెనుక జైషే మెహమ్మద్​ హస్తం ఉందనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. అందుకే దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) సమగ్ర దర్యాప్తు కోసం ఓ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కాగా, దిల్లీ పేలుడుపై చర్చించడానికి ప్రధాని మోదీ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (సీసీఎస్) సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించనున్నారు.

26/11 తరహా దాడులకు కుట్ర
దిల్లీ పేలుడు ఘటన వెనుకున్న ఉగ్రవాదుల పెద్ద కుట్ర ఉందని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా దర్యాప్తు అధికారులు తవ్వే కొద్దీ ఘటనకు సంబంధించిన సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉగ్రవాదులు 26/11 ముంబయి దాడుల తరహాలో దేశ రాజధానిలో వరుస పేలుళ్లకు పథక రచన చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్రవాదులు ఎర్రకోటతో పాటు ఇండియా గేట్‌, కాన్‌స్టిట్యూషన్‌ క్లబ్‌, గౌరీశంకర్‌ ఆలయం వంటి ప్రముఖ కట్టడాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.

