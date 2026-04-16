ప్రధాని మోదీకి ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ ఫోన్​- పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై చర్చ

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు వెల్లడి- శాంతి, సుస్థిరతకు మద్దతుగా సహకారం కొనసాగించేందుకు అంగీకారం- హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా సురక్షిత నౌకాయానం పునరుద్ధరణకు పిలుపు

French President Emmanuel Macron and Prime Minister Narendra Modi (File Photo/X@narendramodi)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 9:08 PM IST

PM Modi Macron ON Hormuz : పశ్చిమాసియాలో శాంతి, సుస్థిరతకు మద్దతుగా భారత్‌-ఫ్రాన్స్‌ తమ వంతు సహకారం కొనసాగించనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్‌ మెక్రాన్‌ తనకు ఫోన్‌ చేసినట్లు చెప్పారు. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో ప్రధాని మోదీ ఓ పోస్టు పెట్టారు. ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ నుంచి ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చినట్లు, అందులో పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు తెలిపారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా సురక్షిత నౌకాయానం వెంటనే పునరుద్ధరణ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. పశ్చిమాసియా, దాని వెలుపల శాంతి, సుస్థిరత నెలకొనేందుకు ఇరుదేశాలు సహకారం కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

