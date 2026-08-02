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డ్రగ్స్ మహమ్మారి నుంచి యువతను కాపాడాలి- అందరం ఐక్యంగా పోరాడదాం: ప్రధాని మోదీ

డ్రగ్స్‌ నిర్మూలనపై అవగాహన కార్యక్రమం ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- డ్రగ్స్‌ నిర్మూలనపై దేశవ్యాప్తంగా 100 వారాలపాటు కార్యక్రమం

PM Modi On Durgs Usage
PM Narendra Modi (ANI(DD News))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 12:10 PM IST

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PM Modi On Durgs Usage : భారత్ లక్ష్య సాధనలో యువత ఆరోగ్యమే అత్యంత కీలకమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. "వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్"లో భాగంగా చేపట్టిన మాదకద్రవ్య రహిత యువత కార్యక్రమంలో వర్చువల్‌గా పాల్గొన్న ప్రధాని డ్రగ్స్ రహిత సమాజం దేశాభివృద్ధికి ఎంత అవసరమో వివరించారు. గతేడాది కాశీలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు 125 ఆధ్యాత్మిక సంస్థల సహకారంతో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. యువత భవిష్యత్తును నిర్వీర్యం చేస్తున్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు కేంద్రప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకెళ్తోందని చెప్పారు. ఈ ఉద్యమం కేవలం ఓ వ్యక్తి కోసమో, ఓ కుటుంబం కోసమో కాదని వాటన్నింటికి మించి దేశం కోసమని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దేశం 'వికసిత్ భారత్' దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో యువత శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆరోగ్యంగా, ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉండటమే కాకుండా డ్రగ్స్ లాంటి మహమ్మారులకు దూరంగా ఉండటం అత్యంత ఆవశ్యకమని ప్రధాని సూచించారు.

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MODI LAUNCHED ANTI DRUGS CAMPAIGN
PM MODI ON DURGS USAGE

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