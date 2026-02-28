ETV Bharat / bharat

HVP టీకాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

రాజస్థాన్‌లో హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- బాలికల్లో సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌ నివారణకు హెచ్‌పీవీ టీకా కార్యక్రమం

PM Modi Launched HPV Vaccine
PM Modi Launched HPV Vaccine (PTI screengrab)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 11:59 AM IST

PM Modi Launched HPV Vaccine : రాజస్థాన్‌లోని అజ్మేర్​లో హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్​ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. మహిళల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌తోపాటు, నివారించదగిన మరికొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా 14, 15 ఏళ్ల బాలికలకు 'గార్డాసిల్‌' అనే టీకాను ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉచితంగా ఇవ్వనున్నారు. దేశంలో 1.15 కోట్ల మంది బాలికలకు టీకాలు వేయనున్నారు.

