HVP టీకాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
రాజస్థాన్లో హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- బాలికల్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నివారణకు హెచ్పీవీ టీకా కార్యక్రమం
Published : February 28, 2026 at 11:59 AM IST
PM Modi Launched HPV Vaccine : రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్లో హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. మహిళల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్తోపాటు, నివారించదగిన మరికొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా 14, 15 ఏళ్ల బాలికలకు 'గార్డాసిల్' అనే టీకాను ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉచితంగా ఇవ్వనున్నారు. దేశంలో 1.15 కోట్ల మంది బాలికలకు టీకాలు వేయనున్నారు.
VIDEO | Rajasthan: PM Narendra Modi (@narendramodi) launches development works and a nationwide campaign for HPV vaccination from Ajmer.— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026
