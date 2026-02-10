సంస్కృతి, ప్రగతికి చిహ్నంగా బస్తర్: ప్రధాని మోదీ
బస్తర్ పండమ్ పండుగపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు- మావోయిజం, హింస, వెనుకబాటుతనం నుంచి ఈ ప్రాంతం బయటపడిందని వ్యాఖ్య
Published : February 10, 2026 at 11:44 AM IST
Modi Lauds Bastar Pandum : ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న బస్తర్, ఇప్పుడు గొప్ప సంస్కృతి, ప్రగతి, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా మారిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 9 వరకు జరిగిన 'బస్తర్ పండమ్' పండుగపై ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ పండుగ బస్తర్ ప్రాంతపు గొప్ప సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, గిరిజన వారసత్వాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించిందని కొనియాడారు. ఒకప్పటి మావోయిస్టు కేంద్రం నేడు శాంతికి నిలయంగా మారిందని పేర్కొన్నారు.
భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో, స్థానిక సమాజాలను బలోపేతం చేయడంలో బస్తర్ పండమ్ వంటి పండుగలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా మోదీ కొనియాడారు.
7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम’ का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और… https://t.co/dG30w413C6 pic.twitter.com/200UqiFcWi— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2026
"గతంలో బస్తర్ అనగానే మావోయిజం, హింస, వెనుకబాటుతనం గుర్తుకు వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. నేడు బస్తర్ ప్రాంతం అభివృద్ధి సాధిస్తోంది. స్థానిక ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతోంది. ప్రాంతం భవిష్యత్ శాంతి, ప్రగతి, సాంస్కృతిక గర్వంతో నిండి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను."
హింస నుంచి విముక్తి!
మరోవైపు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా బస్తర్ పండమ్ను ప్రశంసించారు. బస్తర్ ఇప్పుడు తన సంస్కృతి, వారసత్వంతో ముందుకు సాగుతూ, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశానికి రాయబారిగా ఎదుగుతోందని అన్నారు. జగదల్పుర్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన, గిరిజనులకు అవార్డును పంపిణీ చేసి, వారితో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా, వామపక్ష తీవ్రవాదుల భయం, హింస నుంచి బస్తర్ ప్రజలు విముక్తి పొందుతున్నారని ఆయన అన్నారు.
బస్తర్ పండమ్ విశేషాలు
ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం ఈ బస్తర్ పండమ్ పండుగను నిర్వహించింది. ఇందులో బస్తర్ సంప్రదాయ హస్తకళలు, గిరిజన కళలు, జానపద వస్త్రధారణ, స్థానిక ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించింది. వీటిని చూసేందుకు ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రారంభించిన ఈ ఉత్సవం, గిరిజనలు హస్తకళలు, స్థానిక వంటకాలు, సంప్రదాయ గిరిజన నృత్యాలు, జానపద గీతాల ద్వారా బస్తర్ వైభవాన్ని చాటిచెప్పాయి.