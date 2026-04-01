కాంగ్రెస్ స్వయం ప్రకటిత యువరాజుకు ఓటముల సెంచరీ ఖాయం: రాహుల్పై మోదీ ఫైర్
అసోంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు- అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటమితో రాహుల్ గాంధీ వంద అపజయాలను పూర్తి చేసుకుంటారని ఎద్దేవా
Published : April 1, 2026 at 1:01 PM IST
PM Modi on Rahul Gandhi : అసోంలో బీజేపీ 'హ్యాట్రిక్' విజయాన్ని సాధిస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రానున్న అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ స్వయం ప్రకటిత యువరాజుకు (రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశించి) ఓటముల సెంచరీ పూర్తి చేసే సందర్భం అవుతాయని ఎద్దేవా చేశారు. అసోంలో గత పదేళ్ల బీజేపీ పాలనా కాలాన్ని సేవ, సుపరిపాలన యుగంగా అభివర్ణించారు. అసోంలోని గోగాముఖ్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
రాష్ట్రంలో యూసీసీని అమలు చేస్తాం : మోదీ
అసోంలో యూసీసీని అమలు చేస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన రాజకీయాలను అనుసరిస్తోందని ఆరోపించారు. సమాజంలో విభజనలు సృష్టించగల చట్టాన్ని గతంలో కూడా ఆ పార్టీ ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రయత్నించిందని మండిపడ్డారు. ఆదివాసీ హక్కులను కాపాడతామని ఓటర్లకు మోదీ హామీ ఇచ్చారు.
#WATCH | Dhemaji, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, " assam has been gifted so much by nature; assam has never lacked resources. but for the sake of power, congress divided the society of assam and never allowed the two banks of the brahmaputra to connect. in 60-65 years,… pic.twitter.com/I0c4WMIEus— ANI (@ANI) April 1, 2026
"2014కి ముందు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం మత హింసపై ఒక బిల్లును తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించింది. ఓ నిర్దిష్ట ఓటు బ్యాంకును సంతృప్తి పరచడమే ఈ బిల్లు లక్ష్యం. ఈ బిల్లు హింసకు పాల్పడిన వారిలో మెజారిటీ వర్గాన్ని దోషులుగా, మైనారిటీలను బాధితులుగా చిత్రీకరిస్తుంది. ఇది విభజనవాద బిల్లు. బీజేపీ దీనిని వ్యతిరేకించింది. ఒకవేళ ఈ బిల్లు ఆమోదం పొంది ఉంటే సమాజంలోని మెజారిటీ వర్గం ఎంతటి వేధింపులను ఎదుర్కొని ఉండేదో ఊహించండి. ఇప్పుడు 12 ఏళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ అసోంలో అలాంటి బిల్లునే తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఎన్నికల్లో గెలవడానికే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ విషయాన్ని బహిరంగంగా చెబుతున్నారు. "
--నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి
కాంగ్రెస్ చీకటి పాలనను ప్రస్తుత యువత చూడలేదు : మోదీ
గత పదేళ్లలో అసోం అభివృద్ధిలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని సాగించిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత యువతరం బీజేపీ సుపరిపాలనను మాత్రమే చూశారే తప్ప, కాంగ్రెస్ పార్టీ చీకటి పాలనను చూడలేదన్నారు. గత దశాబ్ద కాలంలో అసోం అభివృద్ధిలో ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసిందన్నారు. గత పదేళ్ల కాలంలో అసోంకు చెందిన వేలాది మంది యువత తుపాకులను పక్కన పెట్టి భవిష్యత్తుపై దృష్టిసారించారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ తన పాలనలో మౌలిక సదుపాయాల లోపాలను సరిదిద్దడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు.
#WATCH | Dhemaji, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, " ...assam congress leaders are talking about forming a dangerous law. today, i want to expose one of congress's tricks in front of the people of assam. before the 2014 elections, the congress-led central government had… pic.twitter.com/GMBAiOvSDe— ANI (@ANI) April 1, 2026
"మొదట శర్బానంద సోనోవాల్ నాయకత్వంలో, ఆ తర్వాత హిమంత బిశ్వశర్మ మార్గదర్శకత్వంలో గత పదేళ్లుగా అసోం సేవ, సుపరిపాలన అనే కొత్త శకాన్ని చూసింది. త్వరలో రాష్ట్రంలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అభివృద్ధి చెందిన అసోంను నిర్మించే ఎన్నికలు. మరికొద్ది రోజుల్లో జరగబోయే అసోం శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలో ఎన్డీఏకు హ్యాట్రిక్ విజయం ఖాయం. అలాగే కాంగ్రెస్కు ఓటముల హ్యాట్రిక్ కూడా ఖాయం. అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ స్వయం ప్రకటిత యువరాజుకు ఓటముల సెంచరీ కూడా ఖాయంగా కన్పిస్తోంది. అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలువడిన తర్వాత ఇదే నా మొదటి బహిరంగ సభ. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ జనసముద్రమే మూడోసారి ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించడం ఖాయమని చెప్పడానికి నిదర్శనం. ప్రజల ఆశీస్సులతో నేను వరుసగా మూడుసార్లు ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించాను. "
-- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి
బీజేపీ పాలనలో అసోం సాధించిన అభివృద్ధిని, కమలం పార్టీ విడుదల చేసిన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలోని అంశాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తావించారు. ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న విస్తృత మద్దతు, ఉత్సాహమే అసోం ఎన్నికల్లో వరుసగా మూడోసారి బీజేపీ సర్కార్ అధికారంలోకి రాబోతుందనడానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని 15 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతాయని వెల్లడించారు. అలాగే పేద కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులకు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య అందిస్తామని చెప్పారు. లఖ్పతి దీదీ పథకం ద్వారా 40 లక్షల మహిళలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.
అసోంలో ఉన్న 126 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఒకే దశలో ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్య ఈ ఎన్నికల్లో హోరాహోరీ పోరు జరగనుంది.