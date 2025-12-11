ETV Bharat / bharat

కొత్త దిశలో భారత్, ఇటలీ సంబంధాలు- PM మోదీతో తజానీ భేటీ

మోదీతో సమావేశం సానుకూలంగా జరిగిందన్న తజానీ

PM Modi, Italy Deputy PM Tajani
PM Modi, Italy Deputy PM Tajani (Photo: X/@narendramodi)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 7:37 AM IST

India Italy Relations : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఇటలీ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఆంటోనియో తజానీ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలపరిచే దిశగా కీలక చర్చలు జరిపారు. మూడు రోజుల భారత్ పర్యటనలో ఉన్న తజానీ, మోదీతో జరిగిన సమావేశం చాలా సానుకూలంగా సాగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తజానీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టి వివరాలు వెల్లడంచారు

తజానీ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (IMEC) ప్రాజెక్ట్‌పై విశేష చర్చ జరిగింది. మధ్య ప్రాచ్యంలో పరిస్థితులు ఇటీవల మెరుగుపడటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగేందుకు అనుకూల సమయం అందిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇప్పుడు కాల్పుల విరమణకు అవకాశాలు పెరిగాయి. ఇది IMEC ప్రగతికి సహకరిస్తుంది. భారత్, ఇటలీ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ముందువరుసలో పనిచేస్తున్నాయి" అని తజానీ తెలిపారు.

భారత్ పాత్ర కీలకం
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో భారత్ తీసుకునే మధ్యవర్తిత్వ పాత్రను తజానీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "ఉక్రెయిన్‌కు శాంతి చర్చలు సాధ్యమవ్వాలంటే రష్యా ఒప్పందం వైపు కదిలేలా చేయడంలో భారత్ పాత్ర అత్యంత కీలకం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ అంశంపై ప్రధాని మోదీతో లోతైన చర్చ జరిగింది. అంతేకాక, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ తరఫున 2026లో భారత ప్రధాని మోదీ ఇటలీ పర్యటించాలని తజానీ అధికారిక ఆహ్వానం అందించారు.

భారత్ ఇటలీ జాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2025–2029 పై సమీక్ష
మోదీ ఈ సమావేశం వివరాలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ X లో పంచుకున్నారు. "ఇటలీ ఉప ప్రధాని ఆంటోనియో తజానీతో మంచి భేటీ జరిగింది. రెండు దేశాలూ జాయింట్ స్ట్రాటెజిక్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2025–2029 అమలులో వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, పరిశోధన, రక్షణ, అంతరిక్ష సహకారం, కనెక్టివిటీ, కౌంటర్-టెరరిజం, విద్య, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు విభాగాల్లో రెండు దేశాలు వేగవంతంగా పురోగతి సాధిస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.

విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌తో కూడా చర్చలు
తజానీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ ఢోబాల్​, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌లతో కూడా భేటీ అయ్యారు. జైశంకర్ X లో పోస్టు చేస్తూ, "రాజకీయాలు, రక్షణ, టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్, సముద్ర భద్రత, మొబిలిటీ, స్పేస్ మరియు వాణిజ్యం వంటి పలు రంగాల్లో జాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ పురోగతిని సమీక్షించాం" అని తెలిపారు. అన్నారు. ఇటలీతో కలిసి ఉగ్రవాద ఫండింగ్‌ను అరికట్టే చర్యల్లో భారత్ ముఖ్య భాగస్వామి అని జైశంకర్ తెలిపారు. ఇటీవలి దిల్లీలో జరిగిన ఉగ్రదాడి ఘటనపై ఇటలీ తెలిపిన ఐక్యతకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

భారత్ ఇటలీ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి కొత్త ఉత్సాహం
గత సంవత్సరం దిల్లీలో జరిగిన జీ20 సదస్సులో మోదీ–ఇటలీ ప్రధాని మెలోనీ సమావేశం తర్వాత నుంచి రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. కౌంటర్-టెర్రరిజం, రక్షణ సహకారం, వ్యాపార పెట్టుబడుల రంగాల్లో సంయుక్త చర్యలు బలోపేతం అవుతున్నాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇటలీ FATFలో కూడా భారత్‌కు బలమైన మద్దతుదారులలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. అదే విషయాన్ని ఈ సమావేశాల్లో కూడా మళ్లీ పునరుద్ధరించారు.

IMEC ప్రాజెక్ట్ పురోగతిపై సానుకూల సంకేతాలు
భారత్–మధ్యప్రాచ్యం–యూరప్‌ను కలుపుతూ వాణిజ్యానికి కొత్త మార్గం సృష్టించే IMEC కారిడార్ ప్రాజెక్ట్‌పై భారత–ఇటలీ నేతలు ఆశావహంగా ఉన్నారు. ఇటీవలి సౌదీ అరేబియా పర్యటన సందర్భంగా కూడా ఈ విషయంపై చర్చించినట్లు తజానీ వెల్లడించారు. "ఇప్పుడు పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయి. కాబట్టి ఈ కారిడార్ పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. భారత్, ఇటలీ పటిష్టంగా కలిసి పనిచేస్తున్నాయి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

INDIA ITALY STRATEGIC ACTION PLAN
MODI TAJANI MEETING
INDIA ITALY NEWS
INDIA ITALY RELATIONS

