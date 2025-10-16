ట్రంప్ను చూసి ప్రధాని మోదీ భయపడ్డారు : రాహుల్ గాంధీ
రష్యా చమురు కొనుగోలు విషయంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ
Published : October 16, 2025 at 10:14 AM IST
Rahul Gandhi On PM Modi : రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ను చూసి ప్రధాని మోదీ భయపడ్డారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనుగోలు చేయదని ట్రంప్ నిర్ణయించేందుకు ప్రధాని మోదీ అనుమతించారని విమర్శించారు. అలాగే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మోదీ మౌనాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.
ట్రంప్ను చూసి మోదీ భయపడుతున్నారని పేర్కొంటూ ఇటీవల జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనగోలు చేయదనే నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే హక్కు ట్రంప్నకు ఇచ్చారు. పదే పదే తిరస్కరణలు ఉన్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ను ప్రశంసిస్తూ సందేశాలు పంపుతూనే ఉన్నారు. ఆర్థిక మంత్రి అమెరికా పర్యటనను రద్దు చేశారు. షర్మ్-ఎల్ షేక్ సదస్సుకు హాజరు కాలేదు. ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిలిపివేయడంపై తన పాత్ర ఉందన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో కూడా మోదీ విభేదించలేదు' అని రాహుల్ గాంధీ వివరించారు.
LoP, Lok Sabha & Congress Leader, Rahul Gandhi (@RahulGandhi) posts, " pm modi is frightened of trump. 1. allows trump to decide and announce that india will not buy russian oil. 2. keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs. 3. canceled the finance minister’s… pic.twitter.com/eMdjwAQrIr— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
అమెరికాకు నిర్ణయాధికారం ఇచ్చిన మోదీ : జైరాం రమేశ్
మరోవైపు ఇదే అంశం గురించి ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. '2025 మే 10న భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 5:37కు ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిలిపివేసినట్లు అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రుబియో మొట్టమొదటగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్ ఐదు దేశాల్లో 51 సార్లు వాణిజ్య ఒత్తిడితో భారత్ను ఆపరేషన్ సిందూర్ నిలిపేందుకు ఒప్పించాన’ని పేర్కొన్నారు. అయినా మోదీ మౌనంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు రష్యా చమురు కొనుగోలును నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. దీనిని చూస్తే ప్రధాని మోదీనే అమెరికాకు నిర్ణయాధికారం అప్పగించినట్టుగా ఉంది. 56 అంగుళాల ఛాతీ ఇప్పుడు కుంచించుకుపోయింది' అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
భారత్ ఇకపై రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేయదని బుధవారం వైట్హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 'మోదీ నా స్నేహితుడు. మాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. భారత్ మాకు నమ్మకమైన భాగస్వామి. కానీ భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనడం నన్ను సంతోషపరచలేదు. అది రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు సహాయపడుతోంది. భారత్ ఇకపై రష్యా నుంచి చమురు చేయదని మోదీ నాకు హామీ ఇచ్చారు. ఉక్రెయిన్తో రష్యా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఇదొక కీలక ముందడుగు. చైనాతో ఆయిల్ను కొనకుండా చేయించాలి. ఇప్పుడు మిగిలింది అదే' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే చమురుకు సంబంధించి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటి వరకు భారత్ స్పందించలేదు. ఇక భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ముగించడంలో తాను కీలక పాత్ర పోషించినట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేక సార్లు చెప్పారు. కాల్పుల విరమణ విషయంలో మూడో వ్యక్తి జోక్యం లేదని భారత్ పలుమార్లు ఖండించినప్పటికీ ట్రంప్ మళ్లీ అదే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.