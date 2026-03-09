'అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో మోదీ రాజీపడ్డారు'- పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై చర్చకు రాహుల్ డిమాండ్
కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ- పశ్చిమాసియా సంక్షోభం గురించి పార్లమెంట్లో చర్చించడానికి కేంద్రం ఇష్టపడటం లేదని ఆరోపణలు
Rahul Gandhi On Pm Modi (SOurce : Sansad TV)
Published : March 9, 2026 at 6:35 PM IST
Rahul Gandhi On Pm Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం గురించి పార్లమెంట్లో చర్చించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇష్టపడటం లేదని ఆరోపించారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం గురించి పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగితే ప్రధాని మోదీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు ఎలా రాజీ పడ్డారో బయటపడుతుందని అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు దేశ ప్రజలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని తెలిపారు. అలాగే అక్కడి సంక్షోభం చమురు ధరల పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.