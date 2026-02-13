ETV Bharat / bharat

February 13, 2026

Seva Teerth Inauguration : దేశ పరిపాలన కార్యక్రమాలకు కేంద్రంగా మారనున్న సేవాతీర్థ్‌ భవన సముదాయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సముదాయంలో పీఎంవో కార్యాలయం సహా క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, జాతీయ భద్రతా మండలి కార్యాలయం పనిచేయనున్నాయి. భవన సముదాయంలోని కర్తవ్య భవన్‌-1, 2లలో ఆర్థిక, రక్షణ, వైద్య, ఆరోగ్య, న్యాయ సహా పలు కీలక మంత్రిత్వశాఖలు కార్యకలాపాలు సాగించనున్నాయి. సేవాతీర్థ భవనంపై పౌరులందరూ దేవుడితో సమానమనే అర్థ వచ్చేలా నాగరికో దేవ భవ వాఖ్యాన్ని అని చెక్కారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, పటిష్ఠ భద్రత, పర్యవరణహితంగా అన్ని శాఖలను ఏకీకృతం చేస్తూ ఈ పరిపాలన భవనాల సముదాయాన్ని కేంద్రం నిర్మించింది.

