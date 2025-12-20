దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పులను సరిచేస్తున్నాం: ప్రధాని మోదీ
అసోం పర్యటనలో మోదీ- ఆ రాష్ట్ర తొలి సీఎం గోపీనాథ్ బర్దోలోయి విగ్రహం ఆవిష్కరణ- కాంగ్రెస్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ప్రధాని- కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల విధానాల వల్లే అసోం అభివృద్ధి ఆగిపోయింది
Published : December 20, 2025 at 5:34 PM IST
PM Modi Assam Visit : కాంగ్రెస్పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అసోంతో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ ఎజెండాలో ఎప్పుడూ లేదని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈశాన్య భారతంలో దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పులను తాము సరిచేస్తున్నామన్నారు. శనివారం శనివారం అసోంలోని గువాహాటిలో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్ర తొలి సీఎం లోకప్రియ గోపినాథ్ బోర్దోలోయీ అసోంను భారత్లో భాగంగా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని, ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయమని ప్రధాని కొనియాడారు.
స్వాతంత్ర్యానికి ముందు గోపీనాథ్ బోర్డోలాయి అసోంను కాపాడారని, కానీ ఆయన తర్వాత వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర, దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డాయని మోదీ ఆరోపించారు. ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం మతపరమైన బుజ్జగింపులకు కాంగ్రెస్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని దుయ్యబట్టారు. బంగాల్, అసోంలో చొరబాటుదారులకు బహిరంగంగా అనుమతులు ఇచ్చిందని ఆయన విమర్శించారు. ఫలితంగా అడవులు, ప్రభుత్వ భూములు అక్రమణకు గురైనట్లు చెప్పారు. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతాల జనాభా స్వరూపంతో పాటు అసోం రాష్ట్ర భద్రత, సాంస్కృతిక గుర్తింపు తీవ్ర ప్రమాదంలో పడిందన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఈశాన్య ప్రాంతాలను అభివృద్ధికి దూరం పెట్టడం వల్ల దేశం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చిందని మోదీ మండిపడ్డారు. దేశ ఐక్యత, భద్రత, సమగ్రత అన్నింటికీ తీవ్ర నష్టం జరిగిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో దశాబ్దాల పాటు హింస రాజ్యమేలిందని విమర్శించారు. కేవలం 11 ఏళ్లలోనే ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ఒకప్పుడు హింసతో అల్లాడిన ఈశాన్య ప్రాంతాలు ఇప్పుడు అభివృద్ధి బాట పట్టాయన్నారు. గతంలో హింస ప్రభావిత జిల్లాలుగా పిలిచిన ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఆకాంక్షిత జిల్లాలుగా మారాయన్నారు.
బ్రహ్మపుత్ర నదీ ప్రవాహంలాగా అసోం అభివృద్ధి
డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వంలో అసోం అభివృద్ధి బ్రహ్మపుత్ర నదీ ప్రవాహంలాగా నిరంతరం కొనసాగుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టంచేశారు. అసోం అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైందన్న మోదీ ఎందరో ప్రముఖులు కన్న అభివృద్ధి కల బీజేపీ హయాంలో నేరవేరుతోందని వివరించారు. అసోం ప్రజల ఆప్యాయత, ప్రేమ తనను నిరంతరం ప్రేరేపిస్తాయని మోదీ తెలిపారు. ప్రజలు కలిగిస్తున్న ప్రేరణ ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి తాము తీసుకున్న సంకల్పాన్నిమరింత బల పరుస్తుందన్నారు.
"ఈ రోజు మరోసారి అసోం అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. భూపెన్ హజారికా (గాయకుడు) పాడిన పంక్తులు చాలా కచ్చితమైనవి. ప్రజలార భూపెన్ పంక్తులు కేవలం పాటలు మాత్రమే కాదు. అసోంను ప్రేమించే వారందరి ఆత్మల సంకల్పం. ఈ రోజు ఆ సంకల్పం మనముందు సిద్ధించింది. ఎలాగైతే అసోంలోని విశాలమైన బ్రహ్మపుత్ర ప్రవాహాన్ని ఎవరూ ఆపలేరో అలాగే బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్లో ఇక్కడ అభివృద్ధి ప్రవాహాన్ని కూడా ఎవరు అడ్డుకోలేరు."
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
అలాగే కొత్త చట్టం భారతీయ న్యాయ సంహితను అమలు చేయడంలో అసోం దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని తెలిసి సంతోషిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో పైరవీలు, లంచాలు ఇవ్వనిదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చేది కాదని ఆరోపించారు. కానీ, తమ ప్రభుత్వంలో అలాంటి వాటికి చోటు లేకుండా పారదర్శకంగా వేలాది మంది యువత ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా అసోం సీఎం సీఎం హిమంతబిశ్వ శర్మను ప్రధాని ప్రశంసించారు. హిమంత ప్రభుత్వం ఆక్రమణదారుల నుంచి రాష్ట్ర వనరులను విముక్తం చేసేందుకు కఠినంగా పనిచేస్తోందన్నారు. అసోంను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు.
4వేల కోట్లతో టెర్మినల్ నిర్మాణం
రెండు రోజుల పర్యటన కోసం అసోంలోని గువాహాటి చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లోకప్రియ గోపినాథ్ బోర్దోలోయీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని నూతన టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. 4వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ టెర్మినల్ను కేంద్రం నిర్మించింది. ఈశాన్య ప్రాంతాలకు విమానయాన కేంద్రంగా ఆగ్నేయ ఆసియాకు ప్రవేశ ద్వారంగా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో దీన్ని తీర్చిదిద్దింది. ఈ టెర్మినల్ను అసోం సంస్కృతి, జీవవైవిధ్యం ప్రతిబింబించేలా తీర్చిదిద్దారు. 14 ఎంట్రీ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన 140 మెట్రిక్ టన్నుల వెదురును ఉపయోగించి సిగ్నేచర్ వాల్ట్, ఇంటీరియర్లు డిజైన్లు చేశారు. దాదాపు 1 లక్ష స్థానిక మొక్కలతో ‘స్కై ఫారెస్ట్’ను సైతం నిర్మించారు. ఏటా కోటీ 30లక్షల మందికిపైగా ప్రయాణించే సామర్థ్యంతో టెర్మినల్ను అభివృద్ధి చేశారు. అసోం తొలి సీఎం గోపినాథ్ బోర్దోలోయీ పేరుతో ఉన్న గువాహాటీ విమానాశ్రయం వెలుపల 80 అడుగుల గోపినాథ్ విగ్రహాన్ని కూడా ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు.
సభ ముగిసిన తర్వాత అర్జున్ భోగేశ్వర్ బారువా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నుంచి బసిస్తా చరియాలిలో ఉన్న బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయం వరకూ ప్రధాని మోదీ మెగా రోడ్ షో నిర్వహించారు. 3.8 కిలోమీటర్ల దూరం రోడ్డుకు ఇరువైపులా నిలబడిన వేలాది ప్రజలకు ప్రధాని అభివాదం చేశారు.