పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను భారత్ పూర్తి శక్తితో ఎదుర్కొంటోంది: మోదీ
నోయిడా ఫేజ్-1 విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించిన మోదీ- యువతకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని హామీ
Published : March 28, 2026 at 12:57 PM IST
Modi Noida Visit Today : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ప్రపంచం ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో, భారత్ మాత్రం ఆ సంక్షోభాన్ని పూర్తి శక్తితో ఎదుర్కొంటోందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఆ భారం సామాన్య కుటుంబాలతోపాటు రైతులపై పడకుండా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. ఈ మేరకు నోయిడా ఫేజ్-1 విమానాశ్రయాన్ని శనివారం ప్రారంభించిన మోదీ, ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు.
"నేటి కార్యక్రమం భారతదేశపు నూతన స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువుల వంటి నిత్యావసరాల కొరత వల్ల ప్రపంచం ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో, భారత్ ప్రస్తుత సంక్షోభాన్ని పూర్తి శక్తితో ఎదుర్కొంటోంది. ఈ భారం సామాన్య కుటుంబాలపై, రైతులపై పడకుండా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది" అని మోదీ తెలిపారు.
VIDEO | Jewar, Uttar Pradesh: PM Modi (@narendramodi) inaugurates Phase I of the Noida International Airport. He says, " has the inauguration happened? no. i want all of you present here to inaugurate this airport. please take out your mobile phones, switch on the flashlight, and…
"నోయిడాలో ఎక్కడ చూసినా ఉత్సాహభరితమైన, శక్తివంతమైన యువత కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ తమ భవిష్యత్తుకు కొత్త అవకాశాలు ఇస్తుందని ఈ యువతకు తెలుసు. ఈ రోజు మనం వికసిత్ యూపీ, వికసిత్ భారత్లో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. దేశంలో అత్యధిక అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు కలిగిన రాష్ట్రాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసి, దానిని ప్రారంభించే అవకాశం నాకు లభించినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ విషయాన్ని మీ అందరితో పంచుకుంటున్నాను. నన్ను ప్రతినిధిగా ఎన్నుకున్న రాష్ట్రం ఇకపై గొప్ప విమానాశ్రయంతోనే గుర్తింపు పొందుతుంది" అని తెలిపారు.
"ప్రారంభోత్సవం జరిగిపోయిందా? లేదు. ఇక్కడ ఉన్న మీరందరూ ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి మీ మొబైల్ ఫోన్లను బయటకు తీయండి, ఫ్లాష్లైట్ను ఆన్ చేయండి, మీరే దీనిని ప్రారంభిస్తారు. నోయిడాలోని విమానాశ్రయం ఆగ్రా, మథుర, అలీగఢ్, గాజియాబాద్, మీరఠ్, ఇటావా, బులంద్షహర్, ఫరీదాబాద్ వంటి ప్రాంతాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది పశ్చిమ ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని రైతులకు, చిన్న పరిశ్రమలకు, యువతకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది" అని తెలిపారు.