అత్యంత క్రూరంగా నిజాం పాలన- కుమురం భీం వీరత్వం గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే: మోదీ

127వ మన్‌కీ బాత్ కార్యక్రమం- కుమురం భీం, బిర్సా ముండాకు నివాళులు అర్పించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi Mann Ki Baat
PM Modi Mann Ki Baat (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
PM Modi Mann Ki Baat : నిజాం పాలనపై తెలంగాణ పోరాట వీరుడు కుమురం భీం​ చేసిన పోరాటాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. 127వ మన్‌ కీ బాత్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని, కుమురం భీమ్​కు నివాళులు అర్పించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్, నక్సలిజం నిర్మూలన కోసం తీసుకున్న చర్యల కారణంగా ఈ ఏడాది పండుగలు మరింత ఉత్సాహంగా మారాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీలో మార్పులు ఈ సారి పండుగ సీజన్లో అన్ని వర్గాల్లో సంతోషాన్ని తీసుకువచ్చాయని ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు.

'భారత్‌ను దోచుకోవడానికి బ్రిటిష్‌ పాలకులు అన్ని దోపిడీ మార్గాలను వాడారు. ఆ సమయంలో దేశభక్తి గల హైదరాబాద్‌ ప్రజల ప్రతిస్పందన వీరోచితంగా ఉంది. బ్రిటిష్‌ వారు నిజాం పాలనను బలపరిచారు. పేదలు, గిరిజనులపై నాడు జరిగిన వేధింపులు వర్ణనాతీతం. ప్రజల భూములను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భారీగా పన్నులు విధించారు. అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తే వారి చేతులను నరికివేశారు. అలాంటి కష్టకాలంలో 20 ఏళ్ల కుర్రాడు ఆ అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాడు. అతడి పేరు చెప్పబోయే ముందు, ఆ కుర్రాడి వీరత్వం గురించి తెలుసుకోండి. నిజాంపై ఒక్కమాట మాట్లాడటం కూడా నేరమే భావించే కాలంలో ఆ కుర్రాడు నిజాం అధికారి సిద్ధిఖీని బహిరంగంగానే సవాల్‌ చేశాడు. అమచివేతకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ పోరాటంలో ఆ యువకుడు సిద్ధిఖీని మట్టుబెట్టాడు. అరెస్టును కూడా తప్పించుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి అతడు అసోంకు చేరుకున్నాడు. ఆ యువ వీరుడి పేరు కుమురం భీం' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

అక్టోబర్‌ 22న కుమురం భీం జయంతిని నిర్వహించారని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. కేవలం 40 ఏళ్లే బతికినా, ప్రజలపై చెరగని ముద్ర వేశారని చెప్పారు. నిజాంకు చాలా కాలంపాటు సవాలుగా నిలిచారని తెలిపారు. 1940లో నిజాం సైనికులు ఆయన్ను హత్య చేశారని అన్నారు. ఆయన గురించి తెలుసుకునేందుకు యువత వీలైనంత ప్రయత్నించాలని కోరుతున్నాని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. మరో ప్రముఖ గిరిజన నాయుకుడు భగవాన్ బిర్సా ముండా గురించి ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేశారు. స్వాతంత్ర్యం, గిరిజన సమాజ హక్కుల కోసం ఆయన చేసిన పోరాటం గురించి కొనియాడారు.

జీఎస్​టీ సంస్కరణలు దేశంలోని అన్ని వర్గాల్లో సంతోషాన్ని నింపాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఈ పండుగల సీజన్‌లో దేశీయ వస్తువుల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా పెరిగాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వంట నూనె వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గించాలని రాసిన లేఖకు సానుకూల స్పందన వచ్చిందని మోదీ వెల్లడించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అంబికాపుర్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ నిర్వహిస్తున్న గార్బేజ్‌ కేఫ్‌ వినూత్నంగా పర్యావరణానికిసేవలందిస్తోందని ప్రధాని కొనియాడారు. ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను ఇచ్చి అక్కడ ఉచితంగా ఆహారం తినొచ్చని చెప్పారు.

'మావోయిస్టుల ప్రాంతాల్లో దీపావళి వెలుగులు'
ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రతి భారతీయుడిలో గర్వాన్ని నింపిందన్నారు ప్రధాని మోదీ. ఈసారి మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కూడా దీపావళి వెలుగులు కనిపించాయని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా దేశీ జాతి శునకాలను పెంచుకోవాలని ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. దేశీ జాతి శునకాలను పెంచుకోవాలని ప్రజలు, భద్రతా దళాలను కోరుతున్నా. ఎందుకంటే అవి మన వాతావరణ పరిస్థితులకు త్వరగా అలవాటుపడతాయి. ఈ విషయంలో భద్రతా దళాలు గణనీయమైన పురోగతి సాధించాయి. బీఎస్‌ఎఫ్‌, సీఆర్పీఎఫ్‌ తమ యూనిట్లలో దేశీ జాతి శునకాల సంఖ్యను పెంచాయి. గతేడాది లఖ్‌నవూలో జరిగిన ఆల్‌ ఇండియా పోలీస్ డ్యూటీ మీట్‌లో రియా అనే శునకం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముధోల్ జాతికి చెందిన ఆ శునకానికి బీఎస్‌ఎఫ్ శిక్షణ ఇచ్చింది. పోటీల్లో రియా, విదేశీ జాతి శునకాలను ఓడించి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.

