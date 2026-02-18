ETV Bharat / bharat

భారత్​ AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ - భూటాన్ ప్రధానితో మోదీ చర్చలు

AI Summit 2026- దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ బుధవారం భూటాన్, కజకిస్థాన్ ప్రధానులతో సమావేశమయ్యారు

AI Summit 2026
AI Summit 2026 (Photo : Narendramodi 'x' Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 18, 2026 at 10:22 PM IST

3 Min Read
PM Modi With Bhutan PM : దిల్లీలో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మకమైన 'ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026' వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, భూటాన్ ప్రధాని షెరింగ్ తోబ్గేతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. కృత్రిమ మేధ శక్తిని ప్రపంచ క్షేమం కోసం ఎలా వినియోగించుకోవాలనే అంశం సహా పలు విషయాలపై ఇరువురు నేతల మధ్య నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగాయి. ఈ భేటీ అనంతరం ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. తమ భేటీ అద్భుతంగా జరిగిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్-భూటాన్ స్నేహబంధం కొత్త రంగాలకు విస్తరిస్తూనే ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మోదీ ట్వీట్ చేశారు. భారత్- భూటాన్ మధ్య ఉన్న పరస్పర విశ్వాసం, సద్భావన మన భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త శిఖరాలకు చేరుస్తాయని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

"ప్రధాని షెరింగ్ తోబ్గేతో జరిగిన సమావేశం బాగా జరిగింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను ప్రపంచ మలు కోసం, సుస్థిరత కోసం ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చనే అంశంపై చర్చించాం. పరస్పర విశ్వాసం, సద్భావన, ఇరు దేశాల ప్రజల మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలతో పాతుకుపోయిన భారత్-భూటాన్ స్నేహం, మన భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త రంగాల వైపు నడిపిస్తూనే ఉంది" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

ఇరువురు నేతల భేటీపై భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ప్రధాని మోదీ, భూటాన్ ప్రధాని షెరింగ్ తోబ్గేలు ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సహకారం, సహకారంలో సాధించిన పురోగతిని సమీక్షించారని పేర్కొన్నారు. "భారత్-ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, భూటాన్ ప్రధాని షెరింగ్ తోబ్గేతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇంధనం, కనెక్టివిటీ, అభివృద్ధి భాగస్వామ్యం, ప్రజల మధ్య సంబంధాల రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సహకార పురోగతిని ఇద్దరు నాయకులు సమీక్షించారు. ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి అంగీకరించారు. విశ్వాసం, సద్భావన, పరస్పర గౌరవంతో కూడిన భారత్-భూటాన్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు కృషి చేస్తామని ఇద్దరు నాయకులు పునరుద్ఘాటించారు" అని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.

అంతకుముందు భూటాన్ ప్రధాని తోబ్గే బుధవారం ఉదయం దిల్లీ చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్ భూషణ్ చౌదరి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా రణధీర్ జైస్వాల్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న 'భారత్-ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్' కోసం వచ్చిన భూటాన్ ప్రధాని షెరింగ్ తోబ్గేకు స్వాగతమని పేర్కొన్నారు.

గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల్లో మొదటిది
'భారత్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026' ఫిబ్రవరి 20 వరకు దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరగనుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధ)పై ప్రపంచవ్యాప్త చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఈ సదస్సు దోహదపడనుంది. గ్లోబల్ సౌత్ (అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కూటమి) నిర్వహించిన మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఏఐ సదస్సు ఇదే కావడం గమనార్హం.

"సర్వజన హితాయ, సర్వజన సుఖాయ" అనే నినాదంతో ఈ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సులో 110 కంటే ఎక్కువ దేశాలు, 30 అంతర్జాతీయ సంస్థలు పాల్గొంటున్నాయి. ఇందులో దాదాపు 20 దేశాల అధినేతలు, 45 దేశాల నుంచి మంత్రులు హాజరయ్యారు. భూటాన్ ప్రధానితో పాటు ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూలా ద సిల్వా, గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్, ఓపెన్ ఏఐ సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ వంటి టెక్ దిగ్గజాలు ఈ సమ్మిట్‌కు హాజరయ్యారు.

కజకిస్థాన్ ప్రధానితో మోదీ భేటీకి
వాణిజ్యం, ఇంధనం, కీలక ఖనిజాలు, రేర్ ఎర్త్స్, రక్షణ రంగాలలో కజకిస్థాన్‌తో ద్వైపాక్షిక సహకారానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్' సందర్భంగా కజకిస్థాన్ ప్రధాని ఓల్జాస్ బెక్టెనోవ్‌తో సమావేశమైన అనంతరం, మోదీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. "ప్రధానమంత్రి ఓల్జాస్ బెక్టెనోవ్, నేను ఈ రోజు సమావేశమయ్యాము. ఆయన పర్యటన భారత్-కజకిస్థాన్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది" అని మోదీ అన్నారు.

భారత్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు- 24 గంటల్లో 2.5లక్షల 'AI ప్రతిజ్ఞలు'!

అమెరికా-భారత్ మధ్య 'సబ్​సీ కేబుల్ రూట్'​- లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు: సుందర్ పిచాయ్

