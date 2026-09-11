ప్రధాని మోదీతో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భేటీ- కీలక అంశాలపై చర్చ
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ప్రధాని మోదీ-పుతిన్ భేటీ- రెండు నెలల్లో రెండోసారి
Published : September 11, 2026 at 4:05 PM IST
Modi Putin Bilateral Talks : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుక్రవారం దిల్లీలో భేటీ అయ్యారు. ఈ ఇరువురు నేతలు గత రెండు నెలల్లో రెండు సార్లు భేటీ కావడం గమనార్హం. భారత్ ఆతిథ్యమిస్తున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు ముందే ఈ ఇరువురు నేతలు భేటీ కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇరువురు నేతలు పలు కీలక అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఇరుదేశాలు 2030 నాటికి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 100 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే, ఇంతకుముందు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ భారత్-రష్యా ఆర్థిక, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాన్ని వేగవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 2030 నాటికి 100 బిలియన్ డాలర్ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ఇరుదేశాల వ్యాపార వర్గాలు, సంస్థలు కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు. దిల్లీలో రష్యా పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి అంటోన్ అలిఖనోవ్తో కలిసి 'ఇన్నోప్రోమ్ ఇండియా 2026' కో-ఛైర్ ప్లీనరీ సెషన్లో గోయల్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం సుమారు 60 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 100 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలంటే, రానున్న నాలుగేళ్లలో మరో 40 బిలియన్ డాలర్లను జోడించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. అలాగే వార్షిక వృద్ధిరేటు రెండంకెల స్థాయిలో కొనసాగించాల్సి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Video Source: DD News) https://t.co/KhlCIatMI2— ANI (@ANI) September 11, 2026
ఇదే ప్రధాన ఎజెండా!
భారతదేశంలో 'ఇన్నోప్రోమ్' సాధించిన విజయం కూడా మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక చర్చల ఎజెండాలో ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. అలాగే ఇంధన సరఫరా (ఫ్యూయెల్ సైకిల్), లైఫ్ సైకిల్ సపోర్టుతో సహా పౌర అణు సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం కూడా ఇరువురు నేతలు చర్చించనున్నారు. అలాగే మొబిలిటీ రంగంలో సహకారాన్ని పెంపొందించడం, రష్యాకు భారతకు చెందిన నైపుణ్యం గల కార్మికుల వలసలు పెంచడం, వ్యూహాత్మక ఖనిజాల రంగంలో భాగస్వామ్యం పెంపొందించడంపై ఇరువురు నేతలు దృష్టిసారించే అవకాశం ఉంది. అలాగే జాయింట్ వెంచర్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఎరువుల సరఫరాలో సహకారం మరింత పెంచడంపై కూడా వారు చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది.
Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Pics Source: DD News) https://t.co/a0qz8AZNna— ANI (@ANI) September 11, 2026
ఇంతకీ ఇన్నోప్రోమ్ అంటే ఏమిటి?
ఇన్నోప్రోమ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తయారీదారులు, కొనుగోలుదారులను ఒకే చోటుకు చేర్చే వేదిక. ఇది అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ప్రదర్శించడానికి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అంతేకాదు ప్రొడక్టివ్ నెట్వర్కింగ్ కోసం బీ2బీ వేదికగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్నోప్రోమ్ను భారతదేశానికి తీసుకురావడం వల్ల రష్యాతో పారిశ్రామిక సహకారం విస్తరించడానికి వీలైంది. రైల్వే, టన్నెలింగ్ రంగాల్లో మరింత భాగస్వామ్యం పెరిగింది. స్టీల్ వాల్యూ చైన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి, మరిన్ని బిజినెస్-టు-బిజినెస్ (బీ2బీ) అవకాశాలను సృష్టించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా రష్యన్ మార్కెట్లోకి భారత ఉత్పత్తులు ప్రవేశం సులభతరం అయ్యింది. కాగా, పుతిన్ రాక భారత్-రష్యా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి మరింత ఊపునిస్తుందని భావిస్తున్నారు. రష్యాకు చెందిన టాస్ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రకారం, శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగే బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్లో పుతిన్ పాల్గొని వాణిజ్యం, ఆర్థిక, పెట్టుబడులు, రవాణా సహకారానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు చేయనున్నారు.
రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు భారత్లో బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరగనుంది. ఇందులో రష్యా, చైనా అధ్యక్షులు పుతిన్, జిన్పింగ్ సహా పలు దేశాల అధినేతలు పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యంగా చైనా అధినేత జిన్పింగ్ ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత్కు రానున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక సవాళ్లు కొనసాగుతున్న వేళ, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలను గళమెత్తేందుకు భారత్ ఈ వేదికను సిద్ధం చేసింది. ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు సగం వాటా ఉన్న ఈ బ్రిక్స్ కూటమి దిల్లీ వేదికగా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోనుందో చూడాలి.
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