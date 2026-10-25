దీపావళికి ముందు 'వోకల్ ఫర్ లోకల్'ను బలోపేతం చేయండి: మన్ కీ బాత్లో పౌరులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు
ప్రజలు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని మోదీ సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. మార్కెట్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్థానిక, స్వదేశీ ఉత్పత్తులకే అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారని తెలిపారు.
Published : October 25, 2026 at 11:54 AM IST
Modi Mann Ki Baat Program October 2026 : దేశమంతా దీపావళి వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, స్థానిక కళాకారులు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని, 'వోకల్ ఫర్ లోకల్' కార్యక్రమాన్ని బలోపేతం చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పౌరులను కోరారు. ప్రజలు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంపై ఆయన సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 'వోకల్ ఫర్ లోకల్' అనే స్ఫూర్తి బలంగా నాటుకుపోయిందని అన్నారు. మార్కెట్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్థానిక, స్వదేశీ ఉత్పత్తులకే అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ స్ఫూర్తి వల్లే మన దేశీయ ఉత్పత్తులు నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్కెట్లకు చేరుకుంటున్నాయని చెప్పారు. స్వదేశీ వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా స్థానిక తయారీదారులు, కళాకారులకు ఎంతో మేలు జరుగుతోందన్నారు. ప్రతినెల చివరి ఆదివారం ఆకాశవాణిలో ప్రసారమయ్యే 'మన్ కీ బాత్' 139 ఎపిసోడ్లో దేశప్రజలను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించారు.
'వోకల్ ఫర్ లోకల్' అనే ఈ స్ఫూర్తి ఇప్పుడు మన ఉత్పత్తులను ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరుస్తోంది. బిహార్లోని పూర్ణియాకు చెందిన మఖానా ఇప్పుడు గ్రీస్ దేశానికి చేరుకుంటోంది. కర్ణాటకలోని కలబురిగికి చెందిన కందిపప్పు ఇప్పుడు మాల్దీవులకు వెళ్తోంది. అంటే మన భారతీయ రైతుల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త మార్కెట్లు తెరుచుకుంటున్నాయి. మహారాష్ట్ర గిరిజన ఉత్పత్తులు మంచి గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. అలాగే ఖద్దర్ ప్రజాదరణ పెరుగుతోంది. ఇది మన సంప్రదాయాలను సజీవంగా ఉంచే కళాకారుల నైపుణ్యాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. స్థానిక కళాకారులు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి 'వోకల్ ఫర్ లోకల్'ను బలోపేతం చేద్దాం."
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి
Addressing the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "During festivals, we buy many things for our families and loved ones. This time too, when you shop, please prioritise products made by local artisans. Your purchases will encourage them. This affinity of yours will take the 'Vocal for Local' campaign further, and the further the 'Vocal for Local' campaign advances, the faster the dream of Atmanirbhar Bharat will be realised. Therefore, I personally urge you to prioritise and give prominence to products crafted by local artisans."— ANI (@ANI) October 25, 2026
#WATCH | Delhi BJP President Harsh Malhotra and BJP MP Manoj Tiwari listens to the 139th episode of Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat, in Delhi. https://t.co/gcAVRJ6RGd— ANI (@ANI) October 25, 2026
పంజాబ్లో 'ఖేతీ విరాసత్ మిషన్'తో సహజ పత్తి సాగు
పంజాబ్లో సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతుల పునరుద్ధరణ గురించి కూడా మోదీ మాట్లాడారు. 'ఖేతీ విరాసత్ మిషన్' అనే సంస్థ సేంద్రియ వ్యవసాయానికి కొత్త జీవం పోయడం ప్రారంభించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మాల్వా ప్రాంతంలో సహజ పత్తి సాగును ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమానికి 'నవ్-త్రింజన్' అని పేరు పెట్టారని అన్నారు. "ఈ కార్యక్రమం కింద, రసాయనాలు వాడకుండా సేంద్రియ పత్తిని పండిస్తారు. ఇక్కడ సహజ రంగులతో కూడిన పత్తిని కూడా పండిస్తారు. కాబట్టి దానితో తయారు చేసిన నూలు, వస్త్రాలకు రంగు వేయడానికి ప్రత్యేక రసాయనాలు అవసరం లేదు" అని మోదీ అన్నారు.
During the 139th episode of 'Mann Ki Baat', PM Modi says, "People have started giving a lot of importance to indigenous products while shopping. The spirit of 'Vocal for Local' is taking our products to markets around the world." (Source: PM Modi YT) https://t.co/YEH6ucH1Ou— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026
స్థానిక యంత్రాంగం, గ్రామస్థులు కలిసి
అలాగే, ఉత్తరాఖండ్లోని తెహ్రీ గర్వాల్ జిల్లాలో హేవల్ నదికి కొత్త జీవం పోయడానికి ప్రజలు ఏకతాటిపైకి రావడం గురించి మోదీ ప్రస్తావించారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, హేవల్ నదిలో నీరు తగ్గిపోవడం ప్రారంభమైందని, దాని చుట్టూ ఉన్న సహజ నీటి వనరులు కూడా ఎండిపోతున్నాయని ఆయన అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో, హేవల్ నదిని కాపాడటానికి స్థానిక యంత్రాంగం, గ్రామస్థులు కలిసి ఒక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారని మోదీ చెప్పారు. "ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. నీరు నేలలోకి ఇంకేలా మార్గాలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే పెద్ద సంఖ్యలో మొక్కలను నాటారు. ఈ చొరవ వల్ల నేడు 'హేవల్' నదికి కొత్త జీవం లభించడమే కాకుండా, డజన్ల కొద్దీ సహజ నీటి వనరులు కూడా ఏర్పడ్డాయి" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
Addressing the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "12 years ago, on the auspicious occasion of Vijayadashami, we began 'Mann Ki Baat'. Since then, our journey has continued uninterrupted. All of you have been both fellow travellers and guides on this journey. For me, 'Mann Ki Baat' has been a wonderful opportunity to celebrate the hard work, courage, commitment, dedication and spirit of service of the common man of our country. Our country has had a tradition of pilgrimages for centuries. For me, 'Mann Ki Baat' is not less than a pilgrimage, a journey to closely understand the efforts of people of the country and to pay tribute to their contributions."— ANI (@ANI) October 25, 2026
''మన్ కీ బాత్' ఒక తీర్థయాత్ర కంటే తక్కువ కాదు'
12 ఏళ్ల క్రితం విజయదశమి సందర్భంగా ప్రారంభించిన 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమాన్ని మోదీ గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి తమ ప్రయాణం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. సామాన్య పౌరుడి కృషి, ధైర్యం, నిబద్ధత, అంకితభావం, సేవా స్ఫూర్తిని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి 'మన్ కీ బాత్' తనకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా నిలిచిందని మోదీ అన్నారు. "మన దేశంలో శతాబ్దాలుగా తీర్థయాత్రలకు ప్రత్యేక సంప్రదాయం ఉంది. నాకు 'మన్ కీ బాత్' ఒక తీర్థయాత్ర కంటే తక్కువ కాదు. దేశ ప్రజల కృషిని దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవడానికి, వారి సేవలను గుర్తించడానికి ఇదొక మంచి ప్రయాణం" అని ఆయన అన్నారు.
'ఈ-సంజీవని' టెలి-మెడిసిన్ కార్యక్రమం
'ఈ-సంజీవని' టెలి-మెడిసిన్ కార్యక్రమం సాధించిన అద్భుతమైన మైలురాయిని మోదీ కొనియాడారు. సాంకేతికత మానవ జీవితాలను ఎలా మెరుగుపరుస్తుందో, దైనందిన జీవితంలో పనులను ఎలా సులభతరం చేస్తుందో చెప్పడానికి ఈ కార్యక్రమమే ఒక నిదర్శనమని అన్నారు. ఈ-సంజీవని కార్యక్రమం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు దాదాపు 50 కోట్ల టెలి-కన్సల్టేషన్లు (ఆన్లైన్ వైద్య సంప్రదింపులు) విజయవంతంగా జరగడం తనకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు. డిజిటల్ హెల్త్ రంగంలో భారత్ సాధించిన పురోగతికి ఈ సంఖ్య ఒక నిదర్శనంగా నిలిచిందని చెప్పారు.
Addressing the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "The 'E-Sanjeevani Programme' shows how technology can improve lives and make everyday tasks easier. It gives me great satisfaction to see that, through this, about 50 crore tele-consultations have been conducted so far. It is an excellent example of the power of technology, the spirit of service of our doctors, and the trust of our fellow citizens. Today, through its vast network, the E-Sanjeevani service has reached even remote parts of the country. The stories of those people who have benefited from it will move you..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
'ఓటును, దేశాన్ని కాపాడుకుందాం'- నవంబర్ 1న భారీ ర్యాలీకి రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
'ఆపరేషన్ సిందూర్తో భారత్ చేరుకోలేని టార్గెట్ ఏదీ లేదని రుజువైంది'- వాయుసేన చీఫ్ ఏపీ సింగ్