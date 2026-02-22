ఏఐలో భారత్ దూకుడుకు ప్రపంచ నేతలు ఫిదా- 'మన్ కీ బాత్'తో ప్రధాని మోదీ
131వ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం- ఏఐ సదస్సు గురించి మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
Published : February 22, 2026 at 12:26 PM IST
PM Modi Mann Ki Baat : ఏఐ రంగంలో భారత్ దూకుడును చూసి ప్రపంచ దేశాల నేతలు ఆశ్చర్యపోతున్నారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఏఐ సదస్సు ద్వారా ఏఐ విభాగంలో భారత్ సామర్థ్యాలేంటో ప్రపంచానికి తెలిసొచ్చాయన్నారు. ఏఐ సదస్సు వేళ మూడు మేడిన్ ఇండియా ఏఐ మోడల్స్ను భారత్ ఆవిష్కరించిందని ఆయన తెలిపారు. ఆదివారం 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమంలో దేశప్రజలను ఉద్దేశించి మోదీ ఆయన ప్రసంగించారు.
వివిధ ప్రపంచ దేశాల నేతలు, పరిశ్రమ నిపుణులు, ఆవిష్కర్తలు, స్టార్టప్ల ప్రతినిధులను ఏఐ సదస్సు వేదికపైకి తేవడంలో భారత్ సక్సెస్ అయిందన్నారు. ఆ కార్యక్రమం సందర్భంగా పలువురు ప్రపంచ దేశాల నేతలు, టెక్ దిగ్గజ కంపెనీల సీఈఓలతో తాను కూడా భేటీ అయ్యానని మోదీ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఏఐ శక్తిని ప్రపంచం ఎలా వినియోగిస్తుందనే దిశగా జరుగుతున్న కసరత్తులో ఈ ఏఐ సదస్సు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటిదన్నారు.
In the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " at the summit, i got the opportunity to meet the world leaders and tech ceos. at the ai summit exhibition, i showed myriad things to world leaders... in this summit, it explained how ai is helping us in the treatment of… pic.twitter.com/RY4NPr7pA6— ANI (@ANI) February 22, 2026